Sigurno ti šalju muškarci razne fotografije: Ognjen Amidžić pecnuo Sanju Marinković u emisiji, pa nastavio: Tvoj instagram profil obiluje golišavim fotografijama!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ognjen Amidžić, gostujući u emisiji "Magazin IN", govorio je na razne teme, te se tako dotakao uticaja društvenih mreža na život ljudi, pa je tako pecnuo voditeljku Sanju Marinković.

- Kad sam ja bio klinac, morao si da se zabavljaš sa devojkom barem godinu dana da bi došlo do intimnog čina. Ako kao važi za normalnu devojku, ne mora godinu, pola godine eto, desi se poljubac, ali ne više od toga, moralo je da se čeka...Tebi se javi bilo ko Sanja, sigurno ti šalju razne fotografije Sanja muškarci - rekao je Ognjen.

- Ja se prepadnem, meni bude neprijatno - dodala je Sanja.

- Rekla sam da su se žene navadile, da traže, kupi mi ovo ili ono, glupo mi da žena o se*su kaže: "voli onako ili ovako", muškarac mora da vodi! Ja mrzim muškarca kada mi se šeta golog*z po kući! - dodala je Lepa.

- Tvoj instagram profil obiluje golišavim fotografijama, je l' to bilo ranije?! Ti u kupaćem, ti na treningu - dodao je Amidžić.

- Pa bilo je. Stani, ja sam se slikala pre 20 godina za naslovnu stranu časopisa u kupaćem na pijaci - rekla je Sanja.

Autor: Nikola Žugić

#Magazin In

#Ognjen Amidžić

#Sanja Marinković

#emisija Magazin IN

#voditeljka

