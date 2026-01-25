AKTUELNO

Nisam izmislila, rekao je... Sanja Marinković odgovorila na hejt komentare, pa do detalja otkrila kompletnu priču o taksisti koji ju je prepoznao samo zbog Vučića!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sanja Marinković, voditeljka emisije "Magazin IN", gostujući u emisiji "Amidži šou", zaintrigirala je javnost svojom pričom o predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću i taksisti koji je prepoznao po njemu odakle Sanja zapravo dolazi, te je sada do detalja opisala ovu situaciju!

Ona je, naime, odgovorila na mnoge zluradne komentare na mrežama, a koji su se ticali toga da je Sanja Marinković izmislila kompletnu priču, što je zanimalo njenog gosta, kolegu, voditelja Ognjena Amidžića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nas dosta ovde driluješ, da li si ti kod mene iz zbunjenosti ili iz fore, izmislila priču o taksisti i Vučiću - pitao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da ne bude da se pravdam, ali pošto se priča da sam ja izmislila. Odmah da vas, nažalost, razočaram, priča je istinita, samo sam ja bila dovoljno tolerantna, pa nisam ispričala priču do kraja, jer bi odmah bilo: "Vidi Sanja hvali, vidi šta radi". Kada sam ja ušla u taksi i kada je čuo čovek da ja razgovaram na srpskom sa svojim sinom i čuo prezime od predsednika, on se okrenuo i rekao: "Ja znam odakle Vi dolazite", ja kažem: "Kako znate? Znate srpski, je l' ste Srbin", on kaže: "Ne" i izgovori Vučićevo prezime i kaže: "Ja pratim politiku, znam ko je vaš lider i znam iz koje zemlje dolazite". Ja nastavim razgovor i kažem: "Baš lepo, je l' ste bili nekada u Srbiji" i on kaže: "Nažalost nikada, ali znam Novaka Đokovića i predsednika Vučića", ja kažem: "Šta ste shvatili na osnovu Novaka i Vučića", a on je meni rekao: "Ja sam shvatio da ste vi mnogo ponosan narod" - rekla je Sanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

