NATAŠA BEKVALAC SE SKINULA U KUPAĆI! Otputovala sa porodicom na Tajland pa pokazala BRUTALNO TELO: Bog joj je dao lepotu

Pevačica Nataša Bekvalac trenutno je na odmoru sa porodicom, a za januarsku destinaciju odabrala je egzotični Tajland.

Pored toga što uživa u druženju sa decom i maženju slonova, ona je iskoristila čarobni pejzaž da pozira. Nataša Bekvalac objavila je galeriju fotografija sa ovog putovanja, a mnogima je za oči zapala upravo ona na kojoj pozira u kupaćem kostimu.

U crnom jednodelnom kostimu legla je peskovitu plažu, stavila sunčane naočare i pozirala podignute noge pokazujući kako uživa u suncu i lepom vremenu.

- Oseti duh - kratko je napisala.

Nakon toga je pozirala i sa sestrom Kristinom Bekvalac, a na fotkama imaju osmeh od uha do uha. Zbog izgleda su dobile mnogo komentara, a ljudi pišu da liče kao da su bliznakinje.

"Baš im je Bog dao lepotu", "Kao da su bliznakinje", "Prelepe žene", nizali su se komentari.

Inače, pevačica je nedavno pokazala kako se sa Katjom igra sa slonovima, a tu su i deca od njene sestre.

