Ekskluzivno! Nada Topčagić snima duet

Posle godina pauze, Nada Topčagić snima novu pesmu!

Ona je najavila da je u pitanju hit koji će oduševiti naciju a mi saznajemo da se pesma snima sa grupom čije članice imaju po 50 manje.

Nada Topčagić nikada nije obraćala pažnju na godine već se uvek družila sa mlađima. Zato i ne trea da čudi da je oberučke prihvatila ponudu a kada je i čula pesmu, raspametila se.

Kako ekskluzivno saznajemo tekst pesme baš i govori o razlici u godinama a Nada članice ove grupe savetuje kao majka. Kompoziciju potpisuje Goran Ratkovć Rale a uskoro će se i saznati koja kolaboracija je u pitanju. Nada je pravila odgormnu diskografsku pauzu jer se nije pronalazila u novim pesmama. U ovoj se pronašla. Pesma se uveliko radi a kada se pojavi biće pravi bum.

Autor: pink.rs