AKTUELNO

Domaći

KARLEUŠIN PRIJATELJ OTKRIO U KAKVOM JE STANJU BIO TOŠIĆ KAD JE UŠAO U STAN NA DEDINJU, a evo kako se Jelena oseća

Izvor: Pink.rs, Alo, Foto: Pink.rs, e-Stock/Mirko Rodić, E-Stock/Rajko Ristić ||

Povodom nemilog događaja oglasio se Boki 13 koji je kao bliski prijatelj pop dive dao svoj sud.

Pop diva Jelena Karleuša trenutno boravi u Dubajiu sa ćerkama Atinom i Nikom, odakle je u sredu uputila poziv policiji, kada je njen sada već bivši suprug Duško Tošić ušao u stan na Dedinju, u kojoj inače muzička zvezda živi sa naslednicama i tom prilikom je zamenio brave na objektu. Povodom nemilog događaja sada se oglasio Bojan Jovanovski (Boki 13) koji je kao bliski prijatelj pop dive dao svoj sud, a otkrio je i u kakvom je stanju Karleuša nakon što se dogodila drama.

- Jelena je moj drugarica, čuo sam se sa njom, trenutno se nalazi u Dubajiu u dobrom raspoloženju, jer je sve u redu i završilo se korektno - rekao je Boki 13 na samom početku razgovora, te je oštro osudio postupak bivšeg muža Jelene Karleuše.

Foto: TV Pink Printscreen

-Što se tiče samog postupka Duška Tošića, mislim da je u pitanju posebno stanje i ne znam šta je bilo čoveku. Ne bih da ulazim u dublju analizu to nije moja stvar, mogu da dam samo Jeleni podršku, što se tiče samog čina koji se desio, sve i da znam neću pričati za medije. Za kraj osuđujem njegov postupak, jer je džukački, toliko o ovoj temi - zaključio je šoumen.

Prijavila upad policiji

Jelena je potvrdila da je slučaj prijavila policiji iz Dubaija, o čemu je prvi pisao Kurir, navodeći da je Tošić ušao u kuću na Dedinju.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com, E-Stock/Konstantin Bačetić

- Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji izjavila je Karleuša.

Oglasio se i Tošić

Kurir je kontaktirao Duška Tošića, koji je dao kratku izjavu i nije želeo da ulazi u detalje.

- Ne znam šta me pitate? Ja sam u svom stanu- rekao je Tošić za Kurir.Ne plaća alimentaciju

Podsetimo, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos. Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.

Autor: M.K.

#Dedinje

#Duško Tošić

#Jelena Karleuša

#prijatelj

POVEZANE VESTI

Domaći

Potonula je u mojim očima: Terzin brat otkrio da je u potpunosti promenio mišljenje o Sofiji, pa se osvrnuo na trenutak koji je bio prekretnica da pro

Domaći

PONOVO ĆE SE UPLESTI U NJEGOVU MREŽU: Sloba analitičar otkrio da je Munjez negirao da je Stefani u drugom stanju pre Elite 8, pa istakao da će ona pon

Domaći

ČUVAJ PRIJATELJSTVO SA... Mustafa Durdžić se otvorenim pismom obratio svom sinu Asminu, otkrio koga želi u blizini svog naslednika, a kada je reč o An

Zadruga

BIO JE SPREMAN DA IZGUBI DOSTOJANSTVO... Anđelo vinuo Bebicu u nebesa, smatra da je satkan od iskrenosti! (VIDEO)

Zadruga

TI SI INSTITUCIJA: Terza okovao Miću u zlato, pa nakon toga istakao koliko mu je Kačavenda važna: SHVATIO SAM DA SI MI PRAVI PRIJATELJ! (VIDEO)

Zadruga

BRITKA SABLJA: Ivan šokiran Teodorinim ponašanjem, istakao da je pitanje trenutka kad će ozvaničiti vezu sa Bebicom! (VIDEO)