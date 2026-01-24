PLUĆA BOLE, NE MOŽEŠ NIŠTA... Milica Milša u bolnoj ispovesti otvorila dušu o borbi sa kancerom kože: Trebalo je saopštiti sinu...

Glumica Milica Milša je ekipu “Blic-a” ugostila u svom porodičnom domu nakon operacije koju je imala krajem godine, i tom prilikom smo sa njom razgovarali o suočavanju sa saznanjem da ima kancer kože, operaciji, oporavku, podršci supruga Žarka Jokanovića i sina Antonija, ali i povratku na snimanja.

Kako je istakla Milica Milša, januar je mesec za odmor, a u februaru se vraća na set sa kolegama.

- Sada smo na odmoru prazničnom, krećemo sa snimanjem u februaru, ustajanje u pola 6, rad 12 sati, na šta smo već navikli. Evo sada koristim odmor da se naspavam, da sve posle mogu da izdržim, da se napune baterije - kaže Milša, koja je odmah pohvalila supruga:

- Sve je u Žarkovoj glavi, on smišlja i premišlja, jako sam uzbuđena da čitam nove epizode. Ja sam rekla: “O Bože, Netfliks vapi za tobom”, to zaista mislim, ne treba biti lažno skroman. Gledam Netfliksove serije i po sadržaju gledam. teško mogu da budu bolji od Žarkovog teksta, od Žarkove pametne glave.

Prijaju joj komplimenti i komentari podrške, ali kako kaže, i dan-danas se postidi kad joj neko uputi lepu reč.

- Loše se snalazim sa komplimentima, bude mi neprijatno, postidim se, ali drago mi je, ne umem da odgovorim, spetljam se kao malo dete. Poprilično sam iskrena, ne koristim glumu nikako u privatnom životu. Žena sam od emocije, ne znam koliko je to dobro.

Krajem prethodne godine je sa pratiocima na društvenim mrežama podelila da je slučajno saznala da ima kancer, a nama je otkrila kako je uopšte primetila promenu na svom telu.

- Kad se to pojavilo negde u septembru, znala sam da ni na šta ne liči na ono što bih znala šta je, niti je mladež, ujed od komarca, bubuljica, to niti svrbi niti boli, samo postoji, do tada ja nisam videla ništa slično, nisam znala šta je. Snimamo, radimo, nije mi smetalo. Negde u decembru sam bila kod kozmetičarke i rekla sam joj da pogleda jer je to meni bilo na dekolteu. Ona mi je rekla da ovo nije bubuljica, nije ništa što ona radi i da odem obavzeno kod dermatologa da se pregledam. To je mene gurnulo da ja reagujem i rekla sam Žarku. On mi je odmah sutradan zakazao pregled i kad su pogledali na dermatoskopu, rekli su mi da je to bazocelularni karcinom kože. To nije prijatno kad vam neko kaže da imate karcinom kože - rekla je ona i otkrila da je ubrzo posle saznaja da ima jedan karcinom, pojavio i drugi:

- To se skida operativno, ne gubite vreme ako neko misli da može drugačije da skine. To nije površinska stvar, mora operacija. Zakazali smo operaciju MOS metodom, ona skida sve sa kože. Jedan sloj, pa gledaju pod mikroskopom ako postoji ćelija koja nije dobra, onda skidaju i drugi sloj i sve dok se nešto vidi, oni skidaju. Između tog zakazivanja i prvog odlaska, meni se pojavio još jedan, vrlo blizu jedan drugog su bili. Kad sam došla na operaciju 27-og, skinuli smo oba. Bila sam presrećna da to završim, da to sklonim, da to više ne bude u meni, da budem sigurna da je odstranjeno. Zauvek ću zapamtiti rečenicu doktora kako je divno kada pacijent dođe na vreme. Iako je bazocelularni karcinom najblaži oblik, ako postoji išta blago u vezi sa karcinomom, to je ovo, ali što više je na vašoj koži, on raste, on polako može preći u malignitet. Ako poraste puno, vrlo lako može preći u maligni, a ja sam stvarno na vreme otišla. Pošto su meni promene bile na dekolteu, tu stvarno ima mnogo nerava, ja nisam mogla da dignem ruke, doktor je rekao da se ne savijam, ništa teško nisam smela da nosim, bocu vode od litar nisam mogla da nosim, da otvorim vrata, da se protegnem, to nije smelo.

Milica je sa suzama u očima i knedlom u grlu pojasnila i kako je izgledao oporavak, te da je morala strogo miruje, te je čak i brojne kućne poslove morala da ostavi po strani.

- Sve se radi lokalnom anestezijom, ja sam došla kući, nisam mogla da govorim, bilo mi je teško, pluća me bole, takav je osećaj, seklo se, radilo se. Imala sam ideju da za Novu godinu napravim moju rusku salatu, ali ne možeš da seckaš. Ne možeš da spavaš, da sediš, ne možeš ništa. Konce vam skidaju između 10 i 12 dana, jer i oni zatežu, sad mažem nekim kremicama, kažu da će ostati ožiljak, što me ne interesuje, kakvi god da su, samo da toga nema više - rekla je ona ističući da nikada zdravlje ne smemo zapostaviti:

- Činjenica je da nam je uvek nešto “bitnije” od nas i našeg zdravlja, to je zabadanje glave u pesak. Bolje je sve uraditi na vreme, bilo kakav problem da imate, potražite pomoć od doktora. Svaki posao će sačekati i svaki posao će postojati i bez vas.

Kako kaže, bilo je situacija kada su joj kroz glavu prolazile razne misli, te da bi se kancer ponovo mogao vratiti.

- Snimala sam tada baš dosta i svi su znali da idem na operaciju, mnogo je bolesnih tada bilo, ali svi su se trudili da ne budu u kontaktu sa mnom, jer kako bih otišla na operaciju, da sam bolesna. Samo sam čekala taj 27-i decembar, onda posle sedite i razmišljate “Šta ako se vrati, ako iskoči ovde”, zna paranoja da proradi, jer čovek sedi u kući, ne izlazi nigde, teško je, sputani ste.Ipak, težak trenutak je bio i kada je trebalo sinu Antoniju da saopšti da mora na operaciju, ali, uz podršku porodice je sve lakše prebrodila.

- Blagoslovena sam što ih imam pored sebe i što su moji. Ja samo kad ih vidim, meni je lepo, ne moraju ništa ni da kažu - rekla je ona i dodala:

- Trebalo je saoštiti njemu (sinu) i mojoj tetka Lili, ja sam im saopštila, moraju da znaju. Antonije i Žarko su bili sa mnom na operaciji, bili su na klinici sa mnom, jer se ostane ceo dan. Ja mu kažem: “Nemoj Antonije, sve je u redu, nemoj da se plašiš, a on meni: “Pobogu majko, pa ja sam naše kučiće vodio na operacije, sedeo i čekao u ordinaciji, a neću za majku da čekam”. Bio je sladak, moji momci su bili uz mene, kao i moja tetka Lila. Rekla sam im sve, svi smo porodica, i svi sve znamo i tu smo jedni za druge. Najbolje je suočiti se sa istinom, a onda i krenuti dalje, tako je najzdravije. Zdravlje je temelj svega, kada imate zdravlje, imate sve. Najgore je zapostaviti, sve to dođe na naplatu, bude teše, nekad se daleko bilo i zakasni. Ono što je moja mama uvek govorila: “Uradi sve što je do tebe”.

Iako je ova vrsta kancera posledica sunčanja, Milica kaže da nikada nije bila izložena istom, te da nema pravila.

- Planovi su bili da za Novu godinu ne budemo ovde, da otputujemo, sve je to promenjeno. Ovo inače i jeste posledica sunčanja, a ja se ne sunčam, nikad nisam otkako sam sa Žarkom legla na ležaljku da se sunčam, isključivo plivam. Namažem lice i dekolte faktorom 50 i evo. Nadam se da se neće vrati, obično se ne vraća na ta mesta na kojima je bio. Ja nisam mrdnula iz kuće, išla sam na previjanja, čuvala sam se da se ne razbolim, jer mi je na nezgodnom mestu, jer kad bih se razbolela i kašljala, to je baš teško, nadražaj.Kako kaže, u životu joj nikad nije bio bitan fizički izgled, a i kada je bila na početku karijere, lepota nije bila “na ceni”.

Autor: M.K.