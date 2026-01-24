AKTUELNO

SIN LEPE BRENE UŠAO U KAVEZ SA TIGROM: Viktor objavio snimak sa Tajlanda i pokazao kako se igra sa divljom mačkom (FOTO)

Sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, trenutno boravi na Tajlandu odakle se oglasio putem društvenih mreža. On je pokazao kako uživa na luksuznoj destinaciji, a sve je iznenadilo kada je podelio snimak kako se igra sa tigrom.

Viktor se mazio sa mladunčetom tigra kao da je u pitanju pitomi kućni ljubimac, bez trunke straha na licu.

Inače, Viktor je prethodno podelio snimak na kojem pozira bez majice i dobio mnoštvo komplimenata na račun fizičkog izgleda.

On je svojevremeno kuburio sa viškom kilograma o čemu je otvoreno govorio. U jednom trenutku je imao 163 kilograma.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - rekla je svojevremeno Brena za "Informer".

Nedavno raskinuo dugu vezu

Podsetimo, Viktor Živojinović pre nekoliko meseci stavio je tačku na vezu sa Sofijom Spasojević.

Autor: M.K.

