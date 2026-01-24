KIJA KOCKAR PROZVALA BIVŠU SVEKRVU! Osam godina nakon razvoda od Slobe poručila: DRAGINJA JE TO URADILA PRVA (FOTO)

AKTUELNO

Pobednica "Zadruge" Kija Kockar 2018. godine razvela se od pevača Slobe Radanovića, a o njihovom odnosu se i dan-danas priča. Ona je sad spomenula njegovu majku Draginju, osvrnuvši se na skandal porodice Bekam o kojem priča ceo svet.

- Draginja did it first. Sorry, Victoria Beckham (Draginja je to uradila prva! Izvini, Viktorija Bekam) - napisala je Kija Kockar na Iksu.

Sloba Radanović je danas u srećnom braku sa suprugom Jelenom sa kojom ima sina Damjana, a njegova majka Draginja obožava snaju. Međutim, Draginja nije krila da sa Kijom nije bila u dobrim odnosima, te tokom "Zadruge 1" u javnosti nije govorila nimalo lepe stvari o njoj.

Draginja o Kiji pričala: "Upropasila je Slobu"

- Kija je Slobu upropastila. Moj sin je patio otkako su se venčali, jer je video da njihov brak neće funkcionisati. Mi imamo stan u Zrenjaninu, u kome su mogli da žive kada dođu iz Beograda. Godinu i po dana je stajao prazan jer ona nije htela da njih dvoje tu budu zajedno. Nego kada dođu ovde, on bude kod nas, a ona kod svoje majke. Pa kakav je to brak?Evo sada kažem, ja više tu vezu ne podržavam. Drago mi je što je on u rijalitiju zavoleo Lunu. Pa kada izađe, može da bude sa bilo kojom drugom, samo ako je srećan - rekla je tada Draginja i rekla da su na samom venčanju postojali problemi.

- Kada su se njih dvoje venčali, ona nije našla za shodno da dođe sutradan i javi se našoj familiji. Kod nas je tada bila rodbina koja nije iz Zrenjanina, ma nije htela ni da se upozna sa njima. Mi nemamo sliku sa sinom sa njegovog venčanja. Ne znam zbog čega je takva. Pa da je bila normalna, ja bih je čuvala kao malo vode na dlanu. Ne bih je sigurno terala da pere i kuva. Možda ona želi neki luksuz, ali nije ona odrasla u bogatstvu, a ni našoj kući ništa ne fali - rekla je tada Slobina majka za "Informer".

