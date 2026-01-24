AKTUELNO

ODRONU OD ŽENE! Mina Kostić javno zaratila sa koleginicom zbog Kaspera, pale teške reči: Indi Aradinović se u sve umešala, pa nastao HAOS (FOTO)

||

Pevačica Mina Kostić uživa u ljubavi sa novim partnerom Manetom Ćuruvijom, poznatijim kao Kasper, kojeg je upoznala nakon više od šest meseci onlajn veze.

Kasper je nedavno doputovao u Srbiju, a od tada se par ne razdvaja i stalno zajedno daju intervjue u javnosti.

Dok jedni podržavaju njihovu romansu, ima i onih koji nisu imali lepe reči. Tu se našla i pevačica Vesna Vukelić Vendi, koja je javno isprozivala Minu i njenog izabranika.

Foto: Pink.rs

Vendi je sada javno objavila snimak njihove veridbe iz "Amidži šoua", a pevačica Indi Aradinović, je u komentarima kratko poručila: "Vendi, volim te".

Nakon toga, Mina Kostić nije ostala nema. Pevačica se direktno obratila Vendi, ne birajući reči, te joj je uputila tešku uvredu nazvavši je:

- Odronu od žene.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

