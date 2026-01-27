RANJEN I NESHVAĆEN OD DRUGIH... Emotivna poruka udovice Marinka Rokvića dirnula javnost

Slavica Rokvić podelila je na Instagramu svoju fotografiju, gde je pozirala sa osmehom na licu, i dala važan životni savet svim svojim pratiocima.

"Ne u inat drugima, već sebe radi"

- Ne stvaraj gorčinu, kad čuješ o sebi reči koje je neko izgovorio iz svog nezadovoljstva. Ranjen i neshvaćen od drugih. U sopstvenom košmaru sateran u ćošak, šireći nemir. Jer nismo svi rođeni da budemo jaki. A i jakost za svakoga drugačije odzvanja u glavi. Ne osuđuj njihovu slabost, praštaj im što ne praštaju tvoju jačinu. Ne dozvoli ni centripetalnoj sili njihovog zamaha da te uvuče u orbitu pravdanja, objašnjavanja...., ali isto tako, ako te centrifugalnost povuče u vidu reakcije, izbacujući te iz ravnoteže, ubrzavajući eksplozivnost, stani, dozvoli radost da poteče kroz tebe. Ne u inat drugima već sebe radi. S osmehom na licu pokušaj i njihova srca da zagreješ, jer osmeh se ne meri srećom već jačinom da se uprkos svemu ti ponovo smeješ. I ne zaboravi, osmeh je mala iskra na putu do velike ljubavi koja se životnom radošću zove. Poštujmo različitosti jer svi sanjamo drugačije snove - napisala je Slavica na svom Instagram profilu.

Nestvarna ljubavna priča Slavice i Marinka Rokvića

Podsetimo, iako je Marinko preminuo, njihova ljubav ostaje večna. Slavica je sada snagu pronašla u svojim sinovima i njihovoj deci, koja joj je pomogla da nastavi dalje. I dok je Marinko bio na samrti, bio je svestan da mu se kraj približava, ali nije želeo da ide u bolnicu. Proveo je poslednje trenutke svog života na rukama svoje voljene supruge, sa kojom je proveo gotovo četiri decenije.Ona je, kako kaže, bila njegov oslonac i u najtežim trenucima, a u njegovim očima, bila je "paunica" – žena koja je bila i fizički lepa, ali i najbolja supruga koju je mogao da poželi.

- Moja mama se svima hvali sa snajama, Paunicom i Golubicom -govorio je Marinko u jednom intervjuu 1994. godine.

- Golubicom zove ženu moga brata, jer lepo peva, a diveći se uzgledu moje Slavice ponosno kaže: 'Vidi kako mi se šeće po kući, kao kakva paunica.' Naravno, kao i svakom muškarcu, prija mi to što imam lepu i doteranu ženu, koja je pored toga i divna supruga, majka i domaćica - dodao je on.

Autor: M.K.