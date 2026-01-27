NISAM IMALA INTIMNE ODNOSE OD... Naša poznata pevačica imala buran život, a sad isplivale javno njene šok prepiske...

Dunja Ilić je bez zadrške podelila poruke u kojima otvoreno govori o svom intimnom životu.
Dunja Ilić našla se u fokusu javnosti nakon što je na svom Instagram profilu objavila privatnu prepisku koja je izazvala burne reakcije. Bez zadrške, pevačica je podelila poruke u kojima otvoreno govori o svom intimnom životu, a jedna rečenica posebno je privukla pažnju fanova i zaprepastila sve.
Ova objava brzo se proširila društvenim mrežama, a reakcije su bile podeljene. Dok su jedni pohvalili pevačicu zbog iskrenosti i hrabrosti da govori o temama koje su mnogima tabu, drugi su smatrali da je otišla predaleko i da takve stvari treba zadržati za sebe.
"I ja, iako sam spavala dva dana, hoću i treći" - pisala je Dunja.
"Obavezno, ništa bolje od spavanja i se*** nema. Lepo spavaj" - stigao je odgovor."Sanja sam s*** celu noć, verovatno što ga nisam imala od jula. Spavanje sam nadoknadila, a za ovo ne znam šta ću" - napisala je Dunja.
Završila na ulici
Podsetimo, Dunja Ilić je nedavno otvoreno progovorila o periodu kada je, kako kaže, bila beskućnik zbog poroka i finansijskih problema.
-Prodala sam sve i završila na ulici dve nedelje. Na kraju sam se nekako naterala da odem u policijsku stanicu, oni su pozvali roditelje.Odveli su me u Srbiju -prisetila se nedavno Dunja.
Opasan porok
Alkohol je počela da konzumira sa 13 godina, a samo dve godine kasnije je upala u kandže opasnog poroka. Za Kurir je otkrila koji trenutak je bio presudan da potraži pomoć i spasi se.
Autor: M.K.