NAŠA PEVAČICA SE ZBOG LJUBAVI PRESELILA U HRVATSKU: Biznismenu rodila dvoje dece, a sad podelila neodoljiv prizor iz porodičnog doma (FOTO)

Pevačica Andrijana Radonjić porodila se u septembru i na svet donela ćerku kojoj je dala ime Ljubica.

Ona je sada podelila fotografiju iz porodičnog doma pokazujući kako provodi vreme sa porodicom, a prizorom je sve iznenadila.

Andrijana je pozirala u bademantilu ispod kojeg je "provirila" njena ćerka.

Ponosna majka nije skidala osmeh, a pratioce je ovaj prizor raznežio.Inače, ona uživa u braku sa hrvatskim biznismenom sa kojim ima dvoje dece i zbog kojeg se odselila iz Srbije.

Oglasila se nakon carskog rezaPodsetimo, Andrijana se oglasila iz porodilišta nakon carskog reza.

- Dva dana nakon drugog carskog reza i telo se polako vraća na svoje. Ovo malo stvorenje dodalo je neku novu dimenziju mom životu. Prvi put je sve bilo nepoznato i posebno na svoj način, dok je drugi put, sve drugačije. Znate šta vas čeka u porodilištu, znate da bez muke i boli ne može doći nešto tako veliko i svesno idete u neko poznato neprijatno iskustvo. Jer znate da vas čeka nešto sto će vaš život promeniti iz korena na samo sebi svojstven način.

- I vredi. Svake suze, znoja, boli i čekanja. Juče je moj svet postao veći za broj, a moja snaga beskrajna. Upotpunila je nas svet i postala četvrti član naše male, a zapravo, tako velike porodice. Poduplala je našu ljubav kao što njeno ime i pokazuje, Ljubica - napisala je ona na Instagramu.

Autor: M.K.