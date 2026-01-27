EVO KAKO JE MARIJANA MATEUS NEKAD IZGLEDALA! Visi naglavačke, penje se na stene: Fotke poznate kreatorke komentarišu svi (FOTO)

Modna kreatorka Marijana Mateus pokazala je na društvenim mrežama kako je nekada izgledala. Ona se priključila trendu postavljanja fotki iz 2016, pa tako možemo da vidimo koliko se promenila za sve ove godine.

Marijana je pokazala slike na kojima je vidimo sa prepoznatljivim osmehom dok šeta sa šeširom na glavi, pozira na stenama u kupaćem, ali i radi vežbe, pa na drvetu visi naglavačke. Odmah je pokrenula sijaset komentara, a poručivali su joj da danas ne izgleda mnogo drugačije.

Marijana kaže: "Vežbam najviše 45 minuta"

Bivšoj ženi fudbalske legende Lotara Mateusa na izgledu mogu pozavideti mnogo mlađe dame. Ona je jednom prilikom istakla da je za njen izgled zaslužna genetika, ali ipak i redovno trenira i zdravo se hrani.

- Sportom se bavim od malih nogu i trudim se kad god imam vremena vežbam. Za moj izgled je većinom zaslužna genetika ali bila bih nekorektna kada bih rekla da je to jedina tajna mog dobrog izgleda. Ništa ne može samo od sebe. Već godinama strogo vodim računa o ishrani i skoro svaki dan vežbam najviše 45 minuta - otkrila je Marijana.

Kako je otkrila tajnu svog izgleda, doručak, užina i ručak su joj obavezni, dok večeru preskače.

- Doručak je najvažniji i trudim se da ga nikada ne preskačem. Moj jutarnji ritual je da kada se probudim prvo popijem kafu pošto sam veliki ljubitelj, a potom pojedem manju količinu kornfleksa sa voćnim jogurtom. Važno je da svaki dan u ishranu obogatim i nekim voćem. U poslednje vreme najviše volim da jedem crveno grožđe i kivi za užinu, a ponekad jabuku, bananu - napominje Marijana.

- Trudim se da ne jedem mnogo kasno iako je to često nemoguće. Najviše volim da uveče oko 7 ili 8 sati izađem sa prijateljima na večeru - kaže Marijana, koja porede svih obaveza uvek nađe vremena da se posveti sebi:

- Za rekreaciju izdvojim 45 minuta dnevno i to je sasvim dovoljno. Ne moraju žene da idu u teretanu ili plivanje, najvažnije da stalno budu u pokretu, trče ili šetaju - rekla je tada Marijana Mateus.

Autor: M.K.