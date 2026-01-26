SESTRA LUNE ĐOGANI POZIRA NA RADNOM MESTU: Nina raskopčala trenerku, obline u prvom planu: Go stomak i uske helanke (FOTO)

Sestra pobednice "Zadruge" Lune Đogani, Nina Đogani, od prošle godine radi u teretani, a sad se fotografisala na radnom mestu. Nina je pokazala kako se sredila za posao, te dobila niz komplimenata od pratilaca na Instagramu.

Slikala se među spravama za vežbanje, a pozirala je tako što je raskopčala trenerku, pa je u prvom planu bio njen bujni dekolte.

Go stomak, uske helanke i kosu koja joj pada preko ramena, sve to smo mogli da vidimo na Nininim fotkama.

Gagi Đogani o Nini: "Pustili smo je da se pronađe u nečemu"

Gagi je, inače, nedavno pričao o Nini.

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je denser tad.

Ćerka pevačice Anabele Atijas, Nina, podsetimo, radi u fitnes centru pevačice Mije Borisavljević.

