PRE BIH USVOJILA STARIJE DETE, NEGO... Kija Kockar otkrila kakav stav ima o SUROGAT majčinstvu, pa se osvrnula na odrastanje bez oca!

Pobednica rijalitija „Zadruga“ Kija Kockar veoma je aktivna na društvenim mrežama, a naročito na mreži Iks (nekadašnji Tviter). Sa svojim pratiocima često komentariše različite društvene teme, a o jednoj od njih imala je posebno jasan stav.

Naime, Kija Kockar je otvoreno govorila o surogat majčinstvu, kao i o usvajanju dece, iznoseći svoje mišljenje koje je izazvalo pažnju javnosti.

- Nemam ništa protiv, ali bih isto pre usvojila. I to čak i malo starije dete pre nego bebu - napisala je prvo Kija.

- Činjenica: Drago mi je što kod nas može i singl muškarac/žena da usvoje. Teško, ali bar ima opcija. Dosta nas je odraslo bez jednog roditelja, i to lepo, i mnogi su zahvalni jer je drugi roditelj bio no comment (bez komentara). Zato je bolje svakom detetu sa jednim kvalitetnim nego u domovima - jasna je bila Kija, dok je poznato da je nju odgajila majka Nadica.

Kija poručila: "Nemojte da me zovete narednih dana"

Kija Kockar iznenadila je pratioce objavom na društvenim mrežama u kojoj je saopštila da u narednom periodu pravi pauzu od komunikacije.

Ona je zamolila sve da je narednih 15 dana ne zovu i ne šalju poruke, ističući da će se javljati isključivo u slučaju da je reč o nečemu hitnom i važnom za nju.

Iako nije ulazila u detalje o razlozima, jasno je stavila do znanja da joj je u ovom trenutku mir prioritet.

"Sledećih 15 dana molim da me niko ne zove, niti šalje poruke osim ako je nešto hitno, ali za mene hitno. Hvala. Mir božiji. Srećan 8. mart", napisala je Kija Kockar, koju je partner nedavno verio.

Autor: S.Z.