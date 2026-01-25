Sve si hteo, sada ništa nemaš: Karleuša se brutalnom porukom obratila Dušku pa ga prozvala za menjanje brava (VIDEO)

Jelena Karleuša, posle stresa koji je doživela od strane bivšeg supruga Duška Tošića, kada je pre nekoliko dana promenio brave na vratima porodičnog stana na Dedinju u kojem ona živi sa ćerkama, ipak je vratila osmeh na lice i uživa u Emiratima.

Pop-zvezda je sada na duhovit način prokomentarisala skandal od pre nekoliko dana, a Tošiću je posvetila i pesmu simboličnih stihova svog kolege Dejana Matića.

„Kad bivši muž menja brave“, napisala je JK na TikToku, dok se u restoranu snimala u jutarnjem izdanju uz Matićevu pesmu "Lutka":

Sve si htela, sada ništa nemaš

Ne ide preko reda

Sve da uzmeš, a da ništa ne daš

Jer onaj gore gleda

Sve si htela, sada ništa nemaš

Kada se snovi sruše

Ostaješ samo lutka bez duše.

Duško se nije oglašavao po pitanju ovoga.

Podsetimo, bivši fudbaler je, nakon žestoke osude javnosti zbog svog poteza, rešio da vrati ključeve stana na Dedinju i da plati zaostale alimentacije koje nije plaćao.

Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za ćerke Atinu i Niku Tošić.

Osim toga, otkrila je i da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

- Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Deca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt - priznala je pevačica, a potom otkrila da li Duško plaća alimentaciju.

Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - poručila je Jelena, pa dodala:

- Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dve alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti rešen - objasnila je Karlueša.

Nikola Premović, advokat Duška Tošića, oglasio se saopštenjem koje prenosimo u celosti.

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov "upad" u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan. Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima, ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite - navodi se u saopštenju advokata Premovića.

Autor: N.B.