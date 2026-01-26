Potresna ispovest Maje Volk: Progovorila o borbi sa karcinomom i odnosu sa ocem

Maja Volk je otvoreno govorila o svojoj borbi sa rakom i uspela da pobedi tešku bolest, inspirišući mnoge svojom snagom i istrajnošću.

Nikada nije krila da je njen život bio ispunjen brojnim izazovima, a sada se prisetila jedne izuzetno stresne situacije iz prošlosti.

Kako je ispričala, uverena je da su se metastaze pogoršale u periodu kada joj je otac saopštio da želi da deo nakita, koji je pripadao njenoj pokojnoj majci, pokloni svojoj novoj supruzi.

- On se vrlo brzo oženio posle mamine smrti, u roku od šest meseci, sa jednom ženom koja mene nije volela. I dobro, ja sam prešla preko toga. Nije mi bilo lako, ali sam nekako prešla, okej. Ja sam jedinica. I onda me je on jednog dana pozvao i rekao jednu rečenicu. Ne znam uopšte šta mu je bilo potrebno da to kaže. Rekao je: "Šta od maminog nakita da damo novoj ženi?" Treba li dalje da pričam? Samo sam pomislila: Sad ću da umrem. Izabrala sam neki prsten za koji znam da mama nije volela, progutala knedlu i prećutala. A ujutru metastaza je bila ogromna - rekla je Maja Volk za doma'e medije

Podsetimo,Maja Volk govorila je o teškom periodu u prošlosti i stresu koji se odrazio na njeno zdravlje.

Naime, Maja Volk je sada otvoreno govorila o problemima koje je imala u oba braka, ali i surovostima koje je preživela u detinjstvu.

- Apsolutno, stres jeste udarac, ali sećanje na stres je još gore. Kada se svakog dana vraćate na traumatični događaj, organizam reaguje kao da se sve ponovo dešava. Razvod dugogodišnjeg braka, smrt majke, ženidba oca posle šest meseci od njenog gubitka, mobing i maltretiranje kolega na Fakultetu dramskih umetnosti – sve to je ubrzalo i pojavu raka i metastaza. Rak je, kako su francuski naučnici još osamdesetih ustanovili, psihoimunološka bolest – ispričala je Maja i dodala da su roditelji pokušavali da je „ukrote“.

- Moji roditelji dobili su genijalno dete koje ih je zbunjivalo od rođenja. Takva deca su maštovita, radoznala i spremna na nestašluke. Oni su pokušali disciplinom da me obuzdaju, ali nije išlo – bila sam spremna da platim cenu da isteram svoje. Tukli su me i majka i otac, i to ne šamar ili dva, već ozbiljne batine. Sa pet godina rešila sam da pobegnem od kuće i to kasnije prepričavala kao anegdotu – otišla sam u kasarnu kod vojnika i provela ceo dan s njima, dajući im pogrešne podatke jer nisam htela nazad. Tek mnogo kasnije zapitala sam se šta natera dete od pet godina da pobegne od kuće. Gušili su me brigom, ljubavlju i kaznama, a ja sam intuitivno osećala da mogu da preživim samo ako ostanem svoja – kazala je svojevremeno.

