Problemi u vezu Rozge i Huljića? Jedna stvar ih odala (FOTO)

Društvene mreže još jednom su pokazale da umeju da budu najglasniji svedok ljubavnih odnosa, a ovog puta u centru pažnje našla se pevačica Jelena Rozga.

Pažljivim pratiocima nije promakao zanimljiv detalj sa Instagrama koji je odmah pokrenuo nagađanja – Rozga ne prati svog dečka Ivana Huljića, ali zato i dalje prati kuvara sa kojim su je povezivali mediji – Ivana Pažanina.

Dok se poslednjih meseci sve češće šuška o bliskosti Jelene i mlađeg Huljića, njihov odnos na Instagramu ne ostavlja utisak zaljubljenog para. Naime, pevačica na toj društvenoj mreži nije zapratila Ivana Huljića, što je mnoge iznenadilo, s obzirom na to da se danas upravo Instagram često smatra svojevrsnom potvrdom veze.

S druge strane, Rozga i dalje prati Ivana Pažanina, sa kojim je navodno ranije bila romantično povezana. Taj potez dodatno je raspalio maštu obožavalaca.

Inače, ljubavni životi i Jelene i Ivana prava su enigma. Njegova poslednja poznata veza bila je ona sa sedam godina mlađom Solinjankom Andreom Koprčinom, sa kojom je dugogodišnju vezu raskinuo 2018. godine.

Potom se jedno vreme šuškalo da je kuvar u vezi sa pevačicom Jelenom Rozgom, ali su i te glasine vrlo brzo opovrgnute kada je Rozga za medije izjavila da je slobodna – ili ljubav jednostavno nije dugo trajala.

Kako je Story.hr saznao od izvora bliskog paru, njih dvoje su nekoliko meseci uživali u srećnoj vezi koja se rodila u vreme koronavirusa. Simpatična Jelena i šarmantni Ivan uspešno su čuvali svoju privatnost, a glasine nikada nisu ni potvrdili ni demantovali.



Autor: N.B.