POSEBAN DAN U DOMU NIKOLE ROKVIĆA: Bojana se javno obratila njoj: Tri godine te gledam i ne mogu da skinem pogled

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nikola Rokvić i Bojana Barović roditelji su troje dece, ćerku Leonu, sina Simeona i najmlađu Angelinu koja danas puni tri godine zbog čega je supruga pevača posebno emotivna.

Bojana Barović objavila je fotografije sa Angelinom dok je bila beba i napisala najnežnije reči za svoju naslednicu.

- 3 godine te gledam i dalje ne mogu da skinem pogled tek tako… I dalje te ne puštam prva iz zagrljaja i neću nikad… I dalje si naše mezimče, naša Adelina, Endži, Dži, Rokoko, Bebi i zauvek naša beba koja me iz dana u dan topi i zasmejava rečima: "Ti si najbolja mama na svetu", "Volim te najviše", "Pričaš mi najjače priče", "Samo si mene rodila", "Ti si samo moja" (svi drugi su zobrazni ), “Mama ti si luda” i obavezno “Debela si”

Srećan rođendan ovom stvorenju koje da nisam rodila ceo jedan svet ne bih spoznala! Volim te najviše na svetu !!! I nije slučajno da si izabrala današnji praznik Bogorodice Mlekopitateljnice kao svoj rođendan - napisala je Bojana na Instagramu.

Nikola Rokvić i Bojana Barović važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Pevač je jednom prilikom šokirao kada je progovorio o razvodu.

Naime, Nikola je tada otkrio pred kakvim su se izazovima našli, kao i to šta je uticalo da se njihov odnos poljulja.

Pet godina smo živeli na relaciji Srbija - Amerika. Trpeo je moj posao ovde, njen tamo, pa su se dešavale i svađe. U jednom trenutku smo rekli da ćemo se razići. Bilo mi je teško, mnogo smo se mučili. Tada mi se opet javio taj osećaj lepote - rekao je Nikola i dodao:

- Posle sam shvatio da je to blagodat. Unutrašnji glas mi je rekao da nastavim da čitam Novi zavet. Otvorio sam jevanđelje po Luki, rođenje Svetog Jovana Krstitelja u Beogradu. Našao sam je na Centralnom groblju. Tamo odlazim i tu je i riza Svete Petke. Dva petka sam išao da pevam s ljudima u crkvi. Molio sam se ispred rize Svete Petke i Svetog Jovana da Bog spoji mene i Bojanu da nemamo više tu razdaljinu.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

