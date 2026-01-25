Učinili su me najponosnijom i najsrećnijom bakom: Danas je najsrećniji dan u domu Nede Ukraden, pevačica se obratila unucima emotivnom porukom (FOTO)

AKTUELNO

Neda Ukraden ima ćerku Jelenu koja joj je podarila tri unuka.

Ono što je zanimljivo je da su svo troje unučadi rođeni na isti dan, a pevačica je sada objavila sliku sa njima i otkrila koliko je srećna i ponosna na svoje unuke. Ispred njih su stajale tri torte urkašene zvezdicama i ružama.

- Najlepši i najsrećniji dan je baš danas kada moje unuke Aleksandra i Neda pune 14 godina, a unuk Dušan 12 godina. Nema veće radosti nego gledati ovu divnu decu kako rastu, uče, raduju se sa svojim roditeljima i drugarima, svemu što im život pruža - napisala je Neda, pa dodala:

- Babini pametnici, talentovana i dobra dečica. Učinili su me najponosnijom i najsrećnijom bakom. Mili moji unuci, bakino najveće blago i radovanje, neka vam je srećan rođendan, da mi još dugo srećno i u zdravlju živite sa svojim divnim roditeljima, mojom Jecom i mojim zetom Pecom. Ljubi vas vaša baka Neda - napisala je pevačica na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Neda je sama odgajala ćerku, a nedavno je govorila o izazovima sa kojima se susretala.

- Kada si majka i imaš dete koje si donela na svet tvoja dužnost je da se brineš o njemu kakve god da su okolnosti. Roditeljima u to vreme koji su ostali bez svega, degradirani, trebao si biti ne samo dete nego roditelj i njima. Imao si samo dva izbora ili potonuti, pasti u depresiju, lajati na zvezde, na Boga, ljude, politiku… Ili mikrofon u ruke, put pred sobom i stvori uslove, hrani svoje dete - rekla je Neda i sa ponosom dodala:

- Moja ćerka je moj najveći ponos. Hit ubodeš, proslaviš sve, a ti si isključivo odgovorna za svoje dete. Ja sam joj bila i otac i majka, izvesti dete na put sama u to ratno vreme, teško, baviti se svojom karijerom to je veliki uspeh i mjastorluk. Najsrećnija sam jer imam divan dom, ćerku, zeta , troje unuka, sve moje što valja i što imam njima posvećujem.

