Sandru Afriku muvao Bruklin Bekam! Ona otkrila detalje pa priznala da li bi sa Viktorijom na svadbi igrala PRLJAVI PLES

Sandra Afrika je ranije iznenadila javnost tvrdnjom da ju je Bruklin Bekam, sin Dejvida Bekama, pokušao osvojiti tokom njenog boravka u Dubaiju.

U jeku aktuelne drame u porodici Bekam i skandala između Bruklinove supruge Nikole Pelc i njegove majke Viktorije Bekam, Afrika se sada na duhovit način osvrnula na, kako kaže, svoju "propuštenu šansu".

Ne znam da li se sećate moje priče o sinu Dejvida Bekama, ovom malom što je sad svuda po medijima. Sreli smo se u jednom hotelu u Dubaiju, na doručku me je šmekao, namigivao i smeškao se, a ja sam ga iskulirala - ispričala je Sandra.

Pevačica je potom objasnila koje su, po njenom mišljenju, dobre i loše strane toga što je tada odbila Bruklina.

- Sad ću vam pokazati koja je loša, a koja dobra strana toga što sam ga odbila. Dobra strana je što Viktorija ponižava snaju, bolno je i strašno. Zamislite da mi je svekrva Viktorija - au, brate! Opsesivna majka, znači svekrva iz pakla. Strašno. Inače bi bilo Viktorijica i ja za gušu - rekla je Afrika kroz smeh.

Ipak, priznaje da postoji i jedan detalj zbog kog joj je pomalo žao što nije završila u slavnoj porodici.

- Loša strana je što je majka igrala prljavi ples na svadbi. Uh kako bismo Viktorija i ja đuskale prljavi ples na svadbi! E, to mi je žao. Eh, da sam znala da će ovako da bude... Čekamo nastavak drame koji sam ja propustila. Pozdrav za mog muvača Bruklina, ljubi te Afrika, i naravno za mamu i tatu - poručila je pevačica u svom stilu.

Autor: N.B.