KAO SVETSKA ZVEZDA: Tea Tariović prvi put u javnosti nakon medenog meseca, pojavila se sa suprugom, a svi komentarišu NJEN STAJLING (FOTO)

Muzička zvezda Tea Tairović uslikana je prvi put u javnosti nakon povratka sa romantičnog medenog meseca na Maldivima.

Popularna pevačica sletela je na Aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu u pratnji supruga Ivana, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo, Tea je, kao i uvek, privukla pažnju svih prisutnih.

Iako je tek nedavno uživala u egzotičnom odmoru, Tea se vrlo brzo vratila poslovnim obavezama. Samo noć pre dolaska u Beograd imala je nastup u Nemačkoj, gde je klub bio ispunjen do poslednjeg mesta, što još jednom potvrđuje da njena popularnost ne jenjava i da je publika širom Evrope željna njenih nastupa.

Na aerodromu se pojavila u skupocenoj bundi, odišući luksuzom, stilom i elegancijom, te je izgledala poput prave svetske zvezde. U pratnji supruga Ivana blistala je i nije skidala osmeh s lica, dok su prolaznici sa interesovanjem posmatrali par koji je nedavno izgovorio sudbonosno „da“.

Nakon medenog meseca, Tea ne planira pauzu — naprotiv, nastavlja punom parom sa nastupima i promocijom svog albuma „Aska 2“, koji već obara sve rekorde slušanosti i pregleda. Novi projekat dodatno je učvrstio njenu poziciju na muzičkoj sceni, a fanovi s nestrpljenjem očekuju nove koncerte i iznenađenja koja je pevačica najavila za naredni period.

Autor: N.B.