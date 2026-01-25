Slomila srca svima: Sestra Tošeta Proeskog podelila najtužniju sliku na njegov rođendan (FOTO)

Toše Proeski pre 19 godina, tragično je izgubio život 2007. godine u 26. godini, a danas, da je živ proslavio bi 45. rođendan.

Njegov kolega Toni Cetinski danas se oglasio i objavio niz fotografija sa pokojnim kolegom, a sada se oglasila i Tošetova sestra Dora Proeska koja svake godine, na rođendan svog brata napravi tortu.

Kako se može videti na fotografiji koju je objavila, stavila je i svećice sa brojem 45.

Tu je i torta i svećica, kao i pogača, ali i slike pokojnog pevača. Ono što je takođe privuklo pažnju je stolnjak sa violinskim ključevima.

2012. godine njegova sestra je dala intervju za blog posvećen makedonskom pevaču u kome je govorila kako se njihovi roditelji nose s gubitkom.

'Teško je. Trudimo se živeti, ali nikako se ne možemo pomiriti s činjenicom kako se dogodila takva tragedija u našoj porodici. Još uvek mislimo da će se vratiti. Mehanički izvršavam obaveze. Odem na mesto gde je on, ne mogu nazvati to mesto da je njegov grob. Nakon tragičnog događaja nisam više otišla na posao. Ne izlazim nigde, budući da se svuda slušaju njegove pesme. Ja ne mogu to izdržati. Mojima sada trebam najviše. Zato veći deo vremena provodim sa njima', rekla je tada ona.

Pre skoro dve godine preminuo je i Tošetov otac, Nikola Proeski. Tada je Dora objavila fotografiju na kojoj on grli Tošeta, a mnogi su se u komentarima oprostili od Nikole.

Autor: N.B.