Mnogi je nisu prepoznali: Naša pevačica sletela na beogradski aerodrom, u ovom izdanju je još niste videli (FOTO)

Pevačicu Jelenu Tomašević, naš reporter usliao je danas na beogradskom aerodromu.

Naime, po svemu sudeći pevačica se vratila sa nastupa iz inostranstva, a na sebi je imala tamne naočare te je mnogi nisu čak ni prepoznali.

Po Jelenu je na aerodromu došao nepoznati muškarac, a kako se moglo videti Jelena i on su vreme ćaskali do automobila dok joj je on nosio kofer.

Inače, Jelena je godinama u srećnom braku sa suprugom Ivanom Bosiljčićem.

Njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a njihova ljubav postala je još jača nakon što su 2012. godine dobili ćerku Ninu.

Kako se navodi u izvorima, tajna njihove dugovečnosti i istrajnosti leži u međusobnom poštovanju i razumevanju, ali i u činjenici da su izgradili čvrst temelj poznanstva pre nego što su stupili u brak.

Njihova priča počela je mnogo pre braka. Sretali su se na folklornim smotrama, ali je druženje preraslo u nešto više nakon snimanja humanitarnog spota 2007. godine. Tek nakon godinu dana prijateljstva uplovili su u vezu, a prosidba koja se dogodila 2011. godine u Londonu ostala je upamćena kao izuzetno romantičan čin.

Dok su odmarali na travi u Sent Džejms parku, Ivan je iznenadio Jelenu kleknuvši ispred nje sa prstenom koji je krio u rancu. Inače, nedavno su Ivan i Jelena imali veliki razlog za slavlje.

Autor: N.B.