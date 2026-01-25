AKTUELNO

Prva izjava Džidže Stojković nakon gubitka bebe! Otkrila kako se oseća nakon tužnog perioda, pa progovorila o ocu: Nemoj te se plašiti Bosanca..

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić uključio se uživo u Premijeru vikend specijal.

Nemanja je razgovarao sa pevačicom Aleksandrom Stojković Džidžom o njenom životu:

- Nemanja je l znaš da smo se poslednji put videli pre sedam godina, ali za nas je vreme stalo, mi sve bolji i bolji - rekla je Džidža pa je otkrila kako provodi svoju nedelju:

- Kod mene je sve zanimljivom, treniram, malo studio, malo sa suprugom, malo sa mojom porodicom, malo sa njegovom.

- Što se tvog oca svi plaše? - upitao je Nemanja.

- On je čovek koji voli muziku i njema razloga da ga se ljudi plaše, on sve radi da bude bolje, pa on i na mene podvikne. Moj otac i ja smo čak i zajedno nasupali, i imala sam tremu tada.

Džidža se dotakla i Pinkovih zvezda:

- Meni je super sve, i ljudi, žiri, voditelji, moj Dragan je sada u drugačijem svetlu, to sa Desingericom mi je super - rekla je Džidža pa je progovorila o gubitku bebe:

- Nisam imala svest da tako nešto može da se dogodi, moram da se zahvalim i mojoj porodici i mom suprugu i medijima jer ste nas ispoštovali, prošao je period mog isceljenja, sada smo jači i idemo dalje. Bilo mi je teško priznajem, ali ja imam svoje metode u glavi, i ljudi su bili uz mene i zahvalna sam svima na pomoći,. sada sam čak i jača, moram da kažem da je važno da se ne odustaje i da se pokaže prava ljubav. Meni je bilo lakše jer je moj suprug bio tu, on i ja smo se još više zbližili. - rekla je Džidža.

