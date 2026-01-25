AKTUELNO

Domaći

ISTINSKI RADIM NA SEBI! Luna Đogani priznala da je spokojnija i srećnija nego ikad, pa otkrila šta je recept za srećan i harmoničan život!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavila sve karte na sto!

Naredna sagovornica reporterke Katarine Rogojević u emisiji ''Premijera vikend specijal'', Katarina Rogojević, razgovarala je Lunom Đogani o brojnim dešavanjima o njenom privatnom životu.

Foto: TV Pink Printscreen

Luna, kako su izgledali praznici u tvom domu?

- Oduvek sam sanjala da svoju decu učim pravim vrednostima i nekim običajima, što sada i radim. Moje ćerkice su presrećne, vole sa mnom da zamese, pravile smo zajedno česnicu. Zahvalna sam Bogu jer sam doživela tako nešto. Bili smo za praznike kod kuće. Međutim, problemi su nastali onda kada sam primetila višak kilograma.

Kačila si na svom Instagram nalogu to da si promenila nakon pratnika svoje navike, o čemu je reč?

- Nakon praznika sam stala na vagu i videla da ona pokazuje višak kilograma. Nakon toga sam pobesnela, rešila sam da smršam. Izbacila sam slatkiše, krenula sam ponovo na pilates. Dobro sam, onda kada se osećam dobro u svojoj koži. Najbolja sam svojoj deci onda kada sam zadovoljna sobom.

Foto: TV Pink Printscreen

Trenutno je aktuelan trend gde ljudi kače svoje fotografije iz 2016. godine, kako bi se prisetili tog perioda, u kakvom je tebi sećanju?

- Pokušavam da se setim, ali je ta Luna u Budvi, negde u izlasku. Škola i izlasci. Nisam taj trend ispratila, ali eto, ukratko, ta Luna 2016. je tako funkcionisala.

Luna, mnogi komentarišu da blistaš više nego ikad, u čemu je tajna?

- Vreme sa porodicom, briga o sebi i onima koje volim. Istinski rad na sebi, koji svakodnevno praktikujem. Mentalno zdravlje, koje je najvažnije.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

POVEZANE VESTI

Domaći

CEO ŽIVOT SAM JURILA SAMO LJUBAV! Luna Đogani otvorila dušu o svom emotivnom životu, priznala da je konačno spokojna jer je dobila ono što je tražila!

Zadruga

NIJE MI SVEJEDNO: Anita priznala da nije imuna na Anđela, otkrila šta joj je na duši i da li veruje u njihovo POMIRENJE! (VIDEO)

Domaći

TOLIKO SE TRUDI OKO MENE... Vesna Đogani progovorila o ljubavi sa Đoletom, otkrila šta je tajna dugovečnosti njihovog odnosa!

Zadruga

ON JE MONSTRUM, OLOŠ I SMRAD! Aneli iskazala najdublje gađenje prema Asminovom zalaganju za Maju, pa priznala da želi RAZGVOR sa Stanijom Dobrojević:

Zadruga

'NISAM SREĆNA!' Maja priznala da ne cveta pored Stanislava, pa otkrila šta bi moglo da bude PRESUDNO za njihov RASKID: ON JE FIN I KULTURAN, ALI... (V

Zadruga

NAJVEĆI PROBLEM JE TO ŠTO ĆUTI: Hana otkrila šta najviše zamera Neriu, prgovorila o učestalim svađama, pa istakla da Asmin ima PIK na nju: SVAKE NEDEL