ISTINSKI RADIM NA SEBI! Luna Đogani priznala da je spokojnija i srećnija nego ikad, pa otkrila šta je recept za srećan i harmoničan život!

Stavila sve karte na sto!

Naredna sagovornica reporterke Katarine Rogojević u emisiji ''Premijera vikend specijal'', Katarina Rogojević, razgovarala je Lunom Đogani o brojnim dešavanjima o njenom privatnom životu.

Luna, kako su izgledali praznici u tvom domu?

- Oduvek sam sanjala da svoju decu učim pravim vrednostima i nekim običajima, što sada i radim. Moje ćerkice su presrećne, vole sa mnom da zamese, pravile smo zajedno česnicu. Zahvalna sam Bogu jer sam doživela tako nešto. Bili smo za praznike kod kuće. Međutim, problemi su nastali onda kada sam primetila višak kilograma.

Kačila si na svom Instagram nalogu to da si promenila nakon pratnika svoje navike, o čemu je reč?

- Nakon praznika sam stala na vagu i videla da ona pokazuje višak kilograma. Nakon toga sam pobesnela, rešila sam da smršam. Izbacila sam slatkiše, krenula sam ponovo na pilates. Dobro sam, onda kada se osećam dobro u svojoj koži. Najbolja sam svojoj deci onda kada sam zadovoljna sobom.

Trenutno je aktuelan trend gde ljudi kače svoje fotografije iz 2016. godine, kako bi se prisetili tog perioda, u kakvom je tebi sećanju?

- Pokušavam da se setim, ali je ta Luna u Budvi, negde u izlasku. Škola i izlasci. Nisam taj trend ispratila, ali eto, ukratko, ta Luna 2016. je tako funkcionisala.

Luna, mnogi komentarišu da blistaš više nego ikad, u čemu je tajna?

- Vreme sa porodicom, briga o sebi i onima koje volim. Istinski rad na sebi, koji svakodnevno praktikujem. Mentalno zdravlje, koje je najvažnije.

Autor: S.Z.