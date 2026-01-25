AKTUELNO

Evo koje ime su Ognjen i Mina Amidžić dali ćerki: Popularno je širom sveta, a ima jako značenje

Voditelj televizije Pink, Ognjen Amidžić, dobio je treće dete. Njegova supruga Mina Naumović porodila se 24. januara i na svet donela zdravu devojčicu, a radosna vest obradovala je porodicu i prijatelje voditeljskog para.

Ponosni roditelji odlučili su da svojoj naslednici daju ime Lola, ime koje nosi snažnu simboliku i posebno značenje. Ognjen je tako postao tata još jedne ćerkice, što je, kako je ranije isticao u javnosti, bila i njegova velika želja.

Kako se saznaje, porođaj je protekao u najboljem redu, bez ikakvih komplikacija. Lekari su bebi dali najvišu ocenu, a i mama i ćerka se osećaju odlično. Porodica sa nestrpljenjem očekuje trenutak kada će se svi zajedno okupiti u porodičnom domu.

Ime Lola je španskog porekla i predstavlja nadimak od imena Dolores, koje se u religijskom kontekstu vezuje za Bogorodicu. Ovo ime je veoma popularno širom sveta u Španiji, Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, a često se dovodi u vezu sa osobinama poput šarma, samopouzdanja, nezavisnosti i snažne životne energije.

Zanimljivo je i da se u indijskoj mitologiji ime Lola povezuje sa boginjom Lakšmi, boginjom blagostanja, ljubavi i sreće, što dodatno daje posebnu simboliku imenu koje su Ognjen i Mina izabrali za svoju naslednicu.

Ognjen Amidžić nije krio oduševljenje povodom dolaska prinove, te je ubrzo nakon porođaja podelio svoje prve utiske.

– Presrećan sam! Sve je prošlo u najboljem redu! Mina i beba se osećaju super! Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće – izjavio je voditelj televizije Pink za Pink, ne skrivajući emocije.

