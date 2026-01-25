Pravila se da...: Tina Ivanović prokomentarisala Aleksandru Radović i to što je izjavila da ne zna ko je ona, a PEVALA JOJ PRATEĆE VOKALE

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić uključio se uživo u Premijeru vikend specijal.

Nemanja je razgovarao sa pevačicom Tinom Ivanović koja je na samom startu razgovora komentarisala aktuelnu temu vezanu za nju kada je Aleksandra Radović prokomentarisala da ne zna ko je ona, a pevala joj prateće vokale:

- Iskreno mislim ja sam se šokirala, Aleksandra je pevala meni prateće vokale 2004. godine, možda se ne seća toga, iskreno mene nije povredilo ništa, ja sam prokomentarisala samo da sam se mnogo potresla - rekla je Tina pa je dodala:

- Ona se pravila kao da ne zna ko sam ja, još ju je Goca Tržan pitala za mene, a Aleksandra očigledno ima amneziju, nas dve se ne poznajemo, ja sam uvek govorila da volim da slušam, njene pesme, nije mi jasno što je tako ali dobro.

- Meni je sve bilo smešno, možda je njoj bilo krivo što su je pomešali sa mnom, ali dobro. Ja sam dobila veliku podršku od kolega, i hvala im na tome, ja trajem mnogo godina, velike naše zvezde su normalne, a ona se tako ponaša. Ko mene zna kao osobu, zna kako se zovem i prezivam, a sada će zapamtiti i Aleksandra - dodala je Tina.

- Moram te pitati, da li na estradi postoji sujeta, i da li ti se nekada desilo da kolege uzmu bakšiš? - upitao je Nemanja.

- Dešavalo se naravno, kako nije. Ja sam ranije pevala svadbe, a jedan kolega poznati je stavio bakšiš u džep. a to govori o ljudima kakvi su, pogotovo na romskim veseljima, iskreno imam i situacija da se bakšiš deli i sa vlasnicima klubova - dodala je Tina.

Tina je progovorila o karijere i novim pesmama:

- Super ide sve, snimila sam jedan duet, sada snimamo spot, sa Pavlom Petkovićem, momkom koji se takmiči u Pinkovim zvezdama - dodala je Tina.

Autor: N.B.