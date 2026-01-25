AKTUELNO

Domaći

NE KRIJE SREĆU: Ognjen Amidžić se uključio uživo u Premijeru vikend specijal, otkrio kako se oseća nakon što je postao otac po treći put, pa priznao na koji način su se on i Mina odlučili za ime

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Ognjen Amidžić se uključio u Premijeru vikend specijal, nakon što je postao otac po treći put.

Ognjen je otkrio uživo u progoramu kako se oseća i da li je video ćerku:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se probudio pre 30 sekundi, ustao sam sada i uključio se. Super se osećam, svi su dobro, to je najvažnije. Postao sam otac po treći put, najvažnije mi je da su Mina i beba dobro, desilo se malo ranije, video sam bebu juče, neverovatan je osećaj, i dalje sam pod utiskom, kako da ispričaš nešto što osećaš. - rekao je Ognjen pa se osvrnuo na to što je dobio ćerku posle dva sina:

- Svi su mi rekli da sam sada završio karijeru, znam kako mi je sa muškarcima, tj mislim da znam, učim i dalje, a sa ćerkom videćemo, najbitnije mi je da bude zdravlja i da pronađe svoje mesto pod ovim suncem, a mi ćemo joj biti podrška. Svi imaju želju da liči na majku, i ja to želim, meni deluje da liči na Peruna, nadamo se da ima nešto na mene. - rekao je Ognjen pa je otkrio kako su se ona i Mina odlučili za ime:

- Lola smo rekli na keca, iskreno, Mina je to htela davno, ali eto ja sam davao predloge, hteo sam da se zove Miša, kao Miša Barton, ali bolje je Lola. Kratko je svuda se isto izgovara.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

