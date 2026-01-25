SAMO JE TO VAŽNO: Marko Bulat progovorio o razdvojenosti od porodice, otkrio planove u karijeri, pa priznao koju uspomenu će čuvati do kraja života

Reporterka Katarina Rogojević se uključila u Premijeru vikend specijal.

Ona je razgovarala sa pevačem Markom Bulatom koji je imao turneju po Americi:

- Još se navikavam na vremeske promene, spavam po četiri i po sata, ispunio sam neki svoj dečački san, obišao sam sve što sam hteo.

Marko je otkrio kako mu je protekla turneja:

- Bilo je zanimljivo, jedan član osoblja je plakao u Majamiju na mom nastupu, desila se nostalgija, setio se svega iz tog perioda pre 15, 20 godina, vraćali su me na binu, nisu mi dali da završim nastup - rekao je Marko pa je dodao:

- Moram da kažem da ja sada spadam u one starije pevače i bilo mi je jako lepo i da je publika uživala. Moram da kažem da sam praznike proveo tamo, bila je velika nostalgija što nismo zajedno, sada grlim dečicu, i uživam sa njima. Nije bilo lako, ali daljina nas je zbližila, hvala Bogu na telefonima pa smo se gledali bar tako. Ima jedna anagdota, moj sin je bio neposlušan i tašta mu je pripretila da mu neću doneti igračke, a on je rekao "Ne treba mi igračka, nek tata dođe"; dete od šest godina, šta je lepše od toga - dodao je Marko.

- Ove godine slavim 30 godina karijere, uspeha, i sada sam rešio da izbacim album, imam dve pesme snimljene, biće pesmama, spotova, samo lagano, a neki mi govore da bi trebalo i neki koncert da napravim, videćemo - rekao je Bulat pa se osvrnuo na godišnjicu smrti Kemala Montena:

- Ja sam bio na otkrivanju spomenika Tomi Zdravkoviću u Leskovcu, bio sam za stolom sa Aljošom Vučkovićem, Kemalom Montenom, Novicom Zdravkovićem, i imam fotografiju koju čuvam. Tu smo sedeli 6,7 sati a oni su i tada bili žive legende.

Autor: N.B.