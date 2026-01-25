ŽELIM INTIMNU SVADBU, ALI... Angelina progovorila o udaji, pa otkrila ko u njenom domu vodi glavu reč

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić uključio se uživo u Premijeru vikend specijal.

Nemanja je razgovarao sa pevačicom Angelinom o njenom ljubavnom životu:

- U mojoj ljubavi je sve super, iskreno baš sam srećna. Želela sam da imam intimnu svadbu, ali iz dana u dan vidim da to nije izvodljivo. Uvek sam maštala plaža, ja bosa, neka lagana haljina, a ne volim venčanice, to mi deluje mučno, bitno mi je da bude lepa bela haljina, a ono fotografisanje, to nema šanse - rekla je Angelina.

- Čitao sam da želiš da odeš u vojsku? - upitao je Nemanja.

- Ja sam fizički jako spremna, želela sam ali sada više ne mogu, jer punim 30 godina, ali ako bude trebalo, ja ću hteti. Moj partner nije išao u vojsku, a kod nas je to, on kuva, a ja sam majstor - dodala je Angelina pa je dodala:

- Smatram da svako ima svoj put u svemu, i svako treba da bude ono što jeste.

Angelina je otkrila da ove godne ne učestvuje na Pesmi za Evroiziju:

- Za sada ne bih, a ako bude dobra pesma, što da ne, nikada ne reci nikada - rekla je Angelina pa se osvrnula na novu pesmu:

- Snimila sam pesmu sa Džordžijem, koja je sjajna, i sjajno je prošla, a sada spremam nove stvari, svakog meseca po jedna pesma, sprema se i nov duet, a jedno velikom zezdom

Autor: N.B.