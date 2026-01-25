NA POSEBAN NAČIN SE ČUVA USPOMENA: Ilda Šaulić progovorila o porodici, konceru u Šabanovu čast, pa priznala da njena ćerka liči na baku: ONA JE MALA GOCA

Reporterka Katarina Rogojević se uključila u Premijeru vikend specijal.

Katarina je razgovarala sa pevačicom Ildom Šaulić koja je otkrila kakvi su utisci o njenom novom albumu:

- Izuzetno su dobri komentari, veoma sam zadovoljna, i lepo sve to izgleda. Moram da kažem da je moja ćerkica doprinela tome da ja snimim ove nove pesme, i ovo za društvene mreže mi ona govori šta i kako da radim,, a meni je to simpatično i to ko mene ide baš kako ja želim, kada me ima, ima me, kada me nemam, nema me - rekla je Ilda pa se osvrnula na humanitarni koncert Fondacije Šabana Šaulića:

- Prvi koncert na inicijativu Marije Šerifović, naravno pevaćemo svi zajedno, i Marija, i ja i Aleksandra Prijović, Sneža Đurišić, i mnogi drugi, iskreno taj 17. februar je nama emotivan i tužan i značiće nam da taj koncert bude samo tog dana, i želja nam je da to bude svakog dana, i ima dosta kolega i pevača koji će tek pevati na taj koncertom.

Ilda je otkrila da je u pregovorima i za svoj solistički koncert:

- Jeste, u pregovorima smo, videćemo, nadam se da ću vas obradovati time. - rekla je Ilda pa je otkrila kako je provela praznike:

- Moram da kažem da sam za vreme praznika bila tu sa porodicom i da smo svi bili zajedno, i bilo je jako lepo. Mihailo je preuzeo slavu ove godine, našu slavu Svetog Jovana, i proslavio je u inostranstvu, a Sanela i ja smo bile sa našim porodicama kod mame na ručku. Moram da kažem da je moja ćerka mala Goca, podseća me mnogo na nju, i voli da bude sa porodicom,a naša majka se uvek trudi da nas sve drži zajedno.

Autor: N.B.