OSTALA SAM NEDOREČENA: Sofija Rajović progovorila o preminulim roditeljima, otkrila kako se nosi sa bolom, pa priznala da li je ljubomorna u emotivnim odnosima

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić uključio se uživo u Premijeru vikend specijal.

Nemanja je razgovarao sa voditeljkom i glumicom Sofijom Rajović o njenim promenama:

- Sa godinama ljudi omekšaju, ali mene godine nisu naučile strpljenju, trudim se maksimalno ali ne ide, korak jedan napred, a šest u nazad. Najlepše bi bilo kada bismo svi živeli u trenutku ali ljudska priroda to ne dozvoljava Ja verujem da postoji ljubav za celi život, ali nekada se i to poremeti. - rekla je Sofija pa je otkrila da li svom partneru gleda u telefon:

- Ja ne gledam telefon svog partnera, to je privatnost mojih ljudi, ne bih volela da meni neko uzme telefon, a ne bih ni ja uzela ičiji telefon.

Nakon toga ona je otkrila kako se oseća kao voditeljka kviza koji vodi:

- Lepo mi je, ja moram da kažem da sam ja jadnom prilikom dobila 6 na Lotou, pogrešila sam jedan broja, ali ne žalim se - rekla je Sofija te je otkrila šta želi u životu:

- Želim da se ostvarim kao majka, i da mi se desi neka ozbiljna glavna uloga. Moram da kažem da se divim ljudima koji usvoje decu, a meni to za sada nije opcija, ali sve je moguće promeniti. - rekla je Sofija te se prisetila Marinka Madžgalja:

- Divan čovek, moram da kažem da sam njega upoznala jedne godine, i da kažem da je on bio divan momak, divan čovek kojeg se treba sećati.

- Kada si u životu bila najtužnija? - upitao je Nemanja.

- Kada sam ostala bez oca, pa prošle godine bez majke, uvek je teško i nisam to prebolela. Moram da kažem moj otac je umro preko noći od srca, pa sam ostala nedorečena za mnoge stvari, a za majku pa njoj sam rekla sve i ona je meni rekla sve- rekla je Sofija.

