BILO JE TUČA, LETELI SU TANJIRI: Milica Jokić otkrila tamnu stranu estrade, pa progovorila o stanu koji je pazarila i raskidu s Lukom Dačićem, ne krije da je s njegovim ocem još u kontaktu: Čujem se sa Ivicom

Pevačica Milica Jokić otvoreno je govorila o privatnom životu, raskidu sa Lukom Dačićem, karijeri, ali i kolegama.

Kako kaže, Milica Jokić živi život punim plućima radi i uživa u svom poslu.

- Navikla sam na taj tempo, nije bilo lako na početku, ali sad ne znam kako bih bez toga, kad god imam odmor, pauzu, ja ne umem da se ponašam - rekla je ona, a na pitanje da li se bolje zarađuje “preko grane” ili kod nas kaže:

- Zavisi, kako šta, mi pevači imamo svoju cenu, prema tome ide. Naravno da se može bolje proći, ali bitno je da je dobra atmosfera, da ima ljudi, da se radi.

S obzirom na to da radi veliki broj privatnih proslava, Milica ne krije i da bude neprijatnih situacija.

- Naravno da ima neprijatnih situacija i u klubovima, ali i na privatnim proslavama. Izbije neka tuča, lete tanjiri. To mi se jednom desilo, bila sam u šoku, leteli su tanjiri kroz salu, ali preživela sam. To je sve u datom trenutku, ljude odradi taj alkohol, ne svakoga, nije to česta pojava, to se desilo jednom, ali tada mi je bilo neprijatno - kaže ona ističući da je na svojoj koži osetila ljubomoru:

- Nema potrebe za sujetom i ljubomorom, to je moje mišljenje, nikada ni na kog nisam bila ljubomorna, za mene to ne postoji. Tako sam vaspitana, za svakom ima mesta u svakom poslu. Sujeta se oseti, lagala bih kada bih rekla drugačije, ima raznih ljudi, onda uzmeš i gledaš svoj put, gledaš sebe, staviš to po strani.

Ulaže u nekretnine

Inače, Milica Jokić je kupila svoj prvi stan, ali se kaže, neće zaustaviti na tome.

- Mene su roditelj učili od malena da kad god imam neki štek da to uložim u nešto pametno, a ne u krpice, garderobu, ali troši se naravno, ja sebe tešim da sve to iskoristim. Kupila sam stan, hvala dragom Bogu, mislim da je to veliki uspeh u ovim godinama, zahvalna sam Bogu na svemu. Nije još gotov, ali kad bude, biće tih slatkih muka, ali želim posle da nastavim u tome. Moja koleginica Viki Miljković me je tome učila, uvek mi kaže: “Samo u to ulaži”. Skoro sam se čula sa Milošem Bojanićem, on je poznat da ulaže u nekretne, moji roditelji su mi rekli da se negde i ugledam na njih. Posle jedne nekretnine, može i druga - kaže ona, ističući da je uvek imala podršku roditelja za posao kojim se bavi:- Tata mi je uvek pričao da je želeo da se bavi muzikom, ali njegovi roditelji nisu to podržavali, bilo mu je krivo zbog toga, ali našao se u drugom poslu i uspešan je u tome. Onda je odlučio da mene i brata usmeri i podrži u svemu što mi odlučimo. Zahvalna sam roditeljima jer su me od starta podržavali u svemu, kao manja sam pored osnovne išla i u muzičku školu, školu pevanja, nikad nisam imala vremena za gubljenje, da budem sa drugarima. Možda mi je i žao zbog toga jer nisam kao svi moji drugari imala to neko detinjstvo, ali se ne kajem, jer mislim da sam krenula pravim putem i radim ono što sam htela.Javni svet ju je “naterao” da prebrzo odraste, a sa muzikom su došle i brojne obaveze. Podršku vršnjaka je kako kaže, imala, ali ne uvek.- Imala sam podršku vršnjaka, ali kako uspeh raste, imaš manju podršku, zbog toga mi je bilo krivo, ne znam čemu to. Uvek sam se svemu radovala, pa čak i ako neko kupi novu pernicu, telefon, ali valjda sve to ide iz kuće. Ne kažem da nisu vaspitani, ali ja se radujem svačijem uspehu - rekla je ona, a na pitanje da li je bilo momenata kada se osećala odbačeno:

- Pa jesam u nekom trenutku, bilo mi je neprijatno. Smatram da je lepo da svakom pružiš podršku, osećala sam se kao da odstupam negde od njih, ne kao da sam neki viši nivo, ali mi smo svi drugari, svi smo isti, ako je neko uspešan, zašto to ne bi podržao.Govorili su: Ona može sve jer je snajka DačićaOd roditelja je uvek dobijala sve, ali se granica morala znati.- Nikad mi ništa nije falilo, možda sam bila i malo razmaženija, ali moji roditelji su to kanalisali, nikada nisu dozvolili da budem bahata. Kako sam krenula u ovaj posao, onda shvatiš i da kada si previše zaštićen, onda ni to ne valja, život te nauči nekim stvarima.S obzirom da je veza Milice Jokić i Luke Dačića odmah odjeknula u javnosti, pevačica nam je otkrila da li joj je smetalo što se o njoj pisalo kao o snaji Ivice Dačića.

- Nije mi smetalo, iz razloga kada se to saznalo, bilo je i očekivano da će se tako nešto pisati, nisam samo očekivala da će u tolikoj meri, jer nisam znala kako to funkcioniše, ali upala sam u sve to, ne žalim se. Više puta sam spomenula da su oni divna porodica, divni ljudi, ali naravno, kako vreme prolazi smatram da treba da se moje ime gura u prvi plan, mislim da je dosta bilo - kaže ona i dodaje:

- Bila je odgovornost, ali nisam imala teret i pritisak, ali opet se vraćam na to kućno vaspitanje, nikad ne bih to iskoristila ni na jedan pogrešan način niti bih ikada uradila nešto da nekoga osramotim, prvenstveno ne svoju kuću, a kamoli nekoga drugog.

Na pitanje šta je najveća laž koju je čula o sebi, Milica je istakla.

- Laž je da mi je neko bilo šta finansijski pomagao oko pesama, karijere, od samog starta, sve ulažem sama, čak mi ni roditelji nisu pomagali - rekla je ona, a na pitanje da li to podrazumeva i izjave poput “Ona je snaja Ivice Dačića, ona može sve”:

- Mogu da kažem i to.Iako je veza Milice i Luke okončana pre nekoliko meseci, pevačica ne krije da je u kontaktu sa njegovim ocem, jer se poznaju porodično.- Mi se znamo jako dugo i porodično, u kontaktu smo, i sve je okej.Sa Lukom sam ostala prijateljSvoju vezu sa Lukom je opisala kao mladalačku ljubav, a sada je progovorila o razlogu raskida.- To je jedna mladalačka ljubav. To je nekako bilo u datom trenutku, mi se dugo znamo, otkako smo bili deca, družili smo se, imali zajedničko društvo imamo ga i danas. I dan-danas smo u kontaktu, prijateljstvo se nastavlja - kaže ona, a na pitanje da li bi dala novu šansu njihovoj ljubavi kaže, budući da se pisalo i o njihovom pomirenju:

- Pa videćemo, nikad ne reci nikad, to ne možeš da znaš. Za sada sam tu gde jesam. Ne razmišljam ni o čemu, usredsređena sam na muziku, ne razmišljam o ljubavi i tom vraćanju na staro - ističe Milica.

Milica priznaje i da je bilo situacija kada je zbog ljubavi plakala.

- Pa naravno, dešavalo se, mislim da se to svima dešava, kad nekog voliš, stalo ti je do nekoga. Jako sam emotivna osoba, možda nisam ni merodavna da pričam o tome, ali stvarno mogu da zaplačem u brojnim situacijama. Malo sam tvrdoglava, u vezi druga osoba popušta, šalim se. Uvek mora da postoji kompromis, najbitnije je da sa partnerom pričaš o svemu. Kad vidim da nisam u pravu ja popustim. Neću kriti kad budem zaljubljena.

Uvek uzima kaparu

Tokom razgovora dotakla se i situacije koja je zadesila njenu koleginicu Nadicu Ademov, koja nije unapred uzela kaparu za novogodišnji nastup, a mnogi su je osuđivali, ističući da je uzimala unapred novac.

- Sigurno nije uzela novac, a da nije pevala, niko od nas to ne bi uradio. Što se tiče kapara, definitivno to se uzima, sad ima izuzetaka, ako menadžer tako proceni u datom momentu. Čula sam se sa Nadicom, znam da su bila tri pevača tu pored nje, bilo mi je logično da svako od njih otpeva blok od 45 minuta, do sat vremena, to sam rekla i njoj. Ne osuđujem nikoga, sve je stvar dogovora i organizacije, pevači nisu krivi. Nisam imala takvih situacija. Dešavaju se situacije da se otkaže nastup, neke nepredviđene okolnosti, ne daj bože neki smrtni slučaj i to je u redu, ali zato se uzimaju kapare, čisto da se sačuva datum.

O Saši Popoviću

Saša Popović joj je od samog starta ulaska u svet estrade bio velika podrška.

- Kada sam krenula da se takmičim, imala sam 12 godina, bila sam dete bukvalno, on je razgovarao sa mojim tatom, dao mu je dosta korisnih saveta, mnogo mi je to pomoglo. Bio je roditeljski nastrojen, on je jedna velika ličnost u ovom svetu i nikada neće biti zaboravljena.

Scenski kostimi kaže često nisu udobni, ali za lepotu sve.

- Lepota mora da boli, to je istina, ja to kažem i za muškarce i za žene, mora da boli. Sve lepo izgleda, mi kad nosimo korset, to deluje utegnuto, struk ovolicki, ali to je jako bolno. Sad pred Novu godinu sam nosila neki korset koji mi se usekao u telo, imala sam modrice, ali dobro, lepota mora da boli.

Čekam princa na belom konju

U rijaliti program kaže ne bi ušla.

- Ne, to bi bio pogrešan korak. Nemam ništa protiv toga, ko to želi, ko voli, ja ne smatram da mi to treba u životu. Nema potrebe - kaže ona otkrivajući da želi da se ostvari kao majka, ali pre toga je čekaju brojni izazovi u karijeri:

- Ima tu još stvari koje bi želela da ostvarim pre toga, a vezane su za karijeru. Kad dođe princ na belom konju i kad se sklope kockice, naravno da bih volela da sutra imam porodicu, ali treba da ostvarim neke stvari za karijeru, albumi, koncert, to je takođe u planu.

Na pitanje šta treba da ima “Princ na belom konju”, kaže:

- Nemam određeni tip, ali pre svega da bude iskren, da ima to neko vaspitanje, da ima manire, da me poštuje i to je to.

Autor: Pink.rs