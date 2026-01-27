Viktorija Bekam prekršila strogo pravilo na venčanju Nikole i Bruklina: Ovo je bilo zabranjeno svim gostima, ali ne i njoj

Saga oko porodice Bekam se nastavlja, a svakog dana isplivaju neki novi detalji sa svadbe koja je bila jedna od tački raskola.

Modna dizajnerka Viktorija Bekam ovog je meseca u centru pažnje zbog kontroverze na svadbi svog sina Bruklina Bekama, i njegove supruge, glumice Nikole Pelc. Bruklin (26) i Nikola (31) navodno su uveli strogo pravilo bez telefona za svojih 500 gostiju – svi su morali da odlože uređaje u elektronski zaključane torbice.

Ipak, Viktorija (51) je jedina uspela da zaobiđe ovo pravilo i zadrži svoj telefon, tvrdi izvor za TMZ. Svadba je održana u aprilu 2022. na Peltzovoj imanju u Majamiju, a prošle nedelje Bruklinje objavio eksplozivnu izjavu, tvrdeći da se njegova majka neprikladno ponašala tokom plesa.

Prema njegovim rečima: „Pred 500 gostiju, Mark Antoni me je pozvao na ples, koji je trebao biti moj romantični ples sa suprugom, ali moja mama je umesto toga čekala da pleše sa mnom. Plesala je vrlo neprikladno i nikada se nisam osećao toliko nelagodno ili poniženo.“

Iako Bruklin i Nikola i dalje kontrolišu sve zvanične snimke sa svadbe, navodno je video u kojem Viktorija pleše „konačni dokaz“, ali jedino Bruklin može legalno da ga objavi. Njegov izvor dodaje da on možda nije spreman da to ponovo proživljava pred javnošću.

S druge strane, izvori bliski Victoriji tvrde da je bila samo malo pijana i da se zabavljala, dok DJ Fat Toni, koji je prisustvovao svadbi, kaže da je Mark Entoni podstakao ples i da nije bilo ničega vulgarno, već da je u pitanju bila zabava i improvizacija na plesnom podijumu.

Drama oko svadbenog plesa pokazuje koliko su slavne porodice pod lupom javnosti i kako sitni događaji mogu postati viralna tema.

Autor: M.K.