AKTUELNO

Domaći

ŽELELA SAM INTIMNU SVADBU: Naša pevačica (28) maštala o tajnom venčanju i služenju vojske, pa joj planovi propali

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevačica Anđela Vujović, poznatija kao Angelina (28) srećna je u ljubavi, a privatan život ne voli previše da eksponira. Ona je sada govorila i o svadbi kakvu je oduvek priželjkivala.

Angelina ističe da je oduvek želela intimno venčanje, ali da je sada svesna da to nije izvodljivo.

- U mojoj ljubavi je sve super, iskreno baš sam srećna. Želela sam da imam intimnu svadbu, ali iz dana u dan vidim da to nije izvodljivo. Uvek sam maštala plaža, ja bosa, neka lagana haljina, a ne volim venčanice, to mi deluje mučno, bitno mi je da bude lepa bela haljina, a ono fotografisanje, to nema šanse - rekla je Angelina i progovorila o želji koju je imala da ide u vojsku.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- Ja sam fizički jako spremna, želela sam ali sada više ne mogu, jer punim 30 godina, ali ako bude trebalo, ja ću hteti. Moj partner nije išao u vojsku, a kod nas je to, on kuva, a ja sam majstor. Smatram da svako ima svoj put u svemu, i svako treba da bude ono što jeste.

Autor: M.K.

#Angelina

#Anđela Vujović | Angellina

#pevačica

#planovi

#svadba

POVEZANE VESTI

Domaći

ŽENAMA ZASTAJE DAH OD NJEGOVOG IZGLEDA! Naša pevačica bila je u vezi sa sinom 'Pink panterke', za njega kažu da je pravi FRAJER! (FOTO)

Domaći

Poznata pevačica bila sa sinom čuvene pljačkašice: Ona je bivši vođa Pink Pantera, krala po zlatarama, a naslednik joj je pravi frajer

Domaći

Ovaj frajer je bivši verenik Jelene Rozge: Voleli su se godinama, a sve je puklo u toku noći

Domaći

OŽENJEN JE I IMA DECU, ALI IMA ŽENU U DRUGOJ DRŽAVI I LJUBAVNICU! Naša pevačica potpuno razotkrila aferu svog prijatelja: Reč je o ozbiljnom moćniku..

Domaći

UVEK JE BIO... Dinča otkrio da li je u kontaktu sa Milanom Stankovićem, otkrio kakav je pevač pre nego što se povukao

Domaći

NA RAČUNU SAM IMALA NULU, MUŽ JE ZARAĐIVAO VIŠE OD MENE! Pevačica priznala ono što bi malo ko: Osećala sam se manje vrednom...