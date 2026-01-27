ŽELELA SAM INTIMNU SVADBU: Naša pevačica (28) maštala o tajnom venčanju i služenju vojske, pa joj planovi propali

Pevačica Anđela Vujović, poznatija kao Angelina (28) srećna je u ljubavi, a privatan život ne voli previše da eksponira. Ona je sada govorila i o svadbi kakvu je oduvek priželjkivala.

Angelina ističe da je oduvek želela intimno venčanje, ali da je sada svesna da to nije izvodljivo.

- U mojoj ljubavi je sve super, iskreno baš sam srećna. Želela sam da imam intimnu svadbu, ali iz dana u dan vidim da to nije izvodljivo. Uvek sam maštala plaža, ja bosa, neka lagana haljina, a ne volim venčanice, to mi deluje mučno, bitno mi je da bude lepa bela haljina, a ono fotografisanje, to nema šanse - rekla je Angelina i progovorila o želji koju je imala da ide u vojsku.

- Ja sam fizički jako spremna, želela sam ali sada više ne mogu, jer punim 30 godina, ali ako bude trebalo, ja ću hteti. Moj partner nije išao u vojsku, a kod nas je to, on kuva, a ja sam majstor. Smatram da svako ima svoj put u svemu, i svako treba da bude ono što jeste.

Autor: M.K.