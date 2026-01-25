UDALA BIH SE ZA MILIONERA I LAKIRALA NOKTE: Najzgodnija srpska pevačica (37) zgranula izjavom, a kad se skine - staje pamet (FOTO)

Jedna od najzgodnijih srpskih pevačica, Marina Visković, ponovo je zapalila društvene mreže.

Kada se skine, pamet staje svima, a ovoga puta to je dokazala poziranjem u bordo bikiniju koji je savršeno istakao njene atribute.

Marina je menjala poze samouvereno i zavodljivo, a svaki kadar dodatno je naglašavao njeno zategnuto telo i besprekoran izgled. Silikoni su bili u prvom planu, dok je pevačica još jednom pokazala zašto važi za jednu od najatraktivnijih dama na domaćoj sceni.

"Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući"

Ona je jednom prilikom odgovarala na pitanje pratioca, a kada su je pitali čime bi se bavila da nije pevačica, Marina je odgovorila:

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali:

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.

Sa dečkom milionerom proslavila Novu godinu u Dubaiju

Pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.Iako je jedno vreme krila identitet dečka, nedavno je podelila njihovu zajedničku fotku i pokazala kako su se spremili za najluđu noć.

Marina i njen izabranik su uparili autfite i oboje su se odlučili za elegantne crne kombinacije. Pevačica je obukla dugačku crnu haljinu sa dubokim dekolteom i kosu je pokupila u rep, dok je njen momak bio u crnim pantalonama i košulji.

Autor: M.K.