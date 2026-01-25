AKTUELNO

UDALA BIH SE ZA MILIONERA I LAKIRALA NOKTE: Najzgodnija srpska pevačica (37) zgranula izjavom, a kad se skine - staje pamet (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Jedna od najzgodnijih srpskih pevačica, Marina Visković, ponovo je zapalila društvene mreže.

Kada se skine, pamet staje svima, a ovoga puta to je dokazala poziranjem u bordo bikiniju koji je savršeno istakao njene atribute.

Marina je menjala poze samouvereno i zavodljivo, a svaki kadar dodatno je naglašavao njeno zategnuto telo i besprekoran izgled. Silikoni su bili u prvom planu, dok je pevačica još jednom pokazala zašto važi za jednu od najatraktivnijih dama na domaćoj sceni.

Foto: Instagram.com

"Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući"

Ona je jednom prilikom odgovarala na pitanje pratioca, a kada su je pitali čime bi se bavila da nije pevačica, Marina je odgovorila:

Foto: Instagram.com

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali:

Foto: Instagram.com

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.

Sa dečkom milionerom proslavila Novu godinu u Dubaiju

Pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.Iako je jedno vreme krila identitet dečka, nedavno je podelila njihovu zajedničku fotku i pokazala kako su se spremili za najluđu noć.

Foto: Instagram.com

Marina i njen izabranik su uparili autfite i oboje su se odlučili za elegantne crne kombinacije. Pevačica je obukla dugačku crnu haljinu sa dubokim dekolteom i kosu je pokupila u rep, dok je njen momak bio u crnim pantalonama i košulji.

Autor: M.K.

