DAMA JE UZELA 500 EVRA I OTIŠLA NA POMOĆNI IZLAZ: Ovaj pevač je prvi optužio Minu Kostić da krade bakšiš: Kad sam je pozvao, doživeo sam još veću neprijatnost... (FOTO)

Pevačica Mina Kostić poslednjih dana je u centru medijske pažnje kako zbog veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, tako i zbog javnih prepucavanja sa kolegama.

Sandra Rešić je nedavno rekla da o Mini nema lepo mišljenje i optužila je da kolegama krade bakšiš, a isto je uradio i pevač Boris Stjepanović i to 2016. godine.

Boris je tada na svom Fejsbuk nalogu do detalja prepričao neprijatnu situaciju koju je doživeo na nastupu, a tvrdio je da je Mina tada pokrala bakšiš kolegama.

- E pa evo i ja da se oglasim, inače nemam običaj da pišem kilometarske statuse, niti da delim detalje iz svog posla na društvenim mrežama, ali ovog puta stvarno imam potrebu da podelim detalje sa svirke na jednom poznatom beogradskom splavu - počeo je svoju priču tada i nastavio:

- Dakle ovako, sinoć sam imao tu "čast", da po prvi put sarađujem sa Minom Kostić, gde sam zajedno sa momcima koji sa mnom rade, doživeo VELIKU NEPRIJATNOST. Naime, koleginica Mina Kostić i ja smo se upoznali pre same svirke. U toku svirke, potrudili smo se da maksimalno ispratimo pevačicu koja sa nama radi. Naglasiću da se dotična "DAMA" na svirci pojavila bez mikrofona, jer, eto, njoj "NIKO NIJE REKAO DA PONESE MIKROFON". Ma, naravno, pa šta će tebi mikrofon, ti si pevačica - nastavio je on.

- I konačno, da pređem na stvar, negde na polovini svirke, kad su se gosti već opustili i popili po neku, kako to obično biva, krenuli su sa naručivanjem pesama. Naravno, uz naručivanje ide i bakšiš (tako to valjda ide). U jednom trenutku, gost je prišao do bine, naručio pesmu, dotičnoj dami, i za tu pesmu joj je dao novčanicu od 500 evra (to je ona ljubičasta). Nekoliko puta pre toga su gosti takođe plaćali pesme, ali sa nešto manjom cifrom. Naravno, sve te manje apoene, dotična dama je uredno ostavljala na mesto predviđeno za bakšiš (kolege znaju gde). U trenutku kada je dobila 500evra, što smo momci i ja videli, i pogledali se međusobno (kao znak da smo primetili) Mina Kostić je tu novčanicu zgužvala i držala u ruci kojom je držala i mikrofon. Nakon toga otpevala je još dve pesme i krenula da sedne, da odmori (umorila se mukica) ,jer je za celo veče otpevala 20 pesama... Kada sam joj rekao da ostavi novac koji je dobila, promrmljala je nešto i otišla da sedne. Kao što je opšte poznato, bakšiš se između muzičara deli na jednake delove, osim ukoliko se pre svirke ne dogovore drugačije, tako dolazimo do zaključka da je Mina Kostić VELIKA ZVEZDA NAŠE ESTRADE PRISVOJILA 500 EVRA ZA SEBE, bez ikakvog prava... Naglasiću da je sa splava otišla bez pozdrava, i da je prilikom izlaska koristila pomoćni izlaz, kako je ne bi primetili. Kontaktirao sam dotičnu damu, i tom prilikom doživeo još neprijatniju situaciju, u razgovoru koji je bio sve, samo ne kulturan. MINA KOSTIĆ MISLI DA SA PUNIM PRAVOM NJOJ PRIPADA SUMA NOVCA KOJU ONA ODREDI DA PRISVOJI IZ ZAJEDNIČKOG BAKŠIŠA. Eto, od mene toliko. Prijatno....

Pevačica Vendi je rekla da Mina Kostić sriče i čupa nevidljive dlake, pa joj je stigao surov odgovor da je odron od žene.

Mina Kostić odgovorila Sandri

Inače, Mina Kostić je gostujući u emisiji "Amdži šou" upitana za izjavu Sandre Rešić da joj je ukrala bakšiš, a na to je rekla:

- Ja tu koleginicu ni ne poznajem! Iz poštovanja prema njenom ocu, neću reći ništa što bi možda trebalo, a ja sam sa njenim pokojnim ocem u istom rangu. Ne sa njom. Bavim se svojom veridbom i lepim temama. Ne izjavama svojih koleginica - poručila je Mina.

Autor: M.K.