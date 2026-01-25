AKTUELNO

Domaći

BRAVO SRPSKI SINOVI! Kakva poruka SRPSKE MAJKE vaterpolistima nakon osvajanja evropskog zlata, Ceca ponosno poručila: Vi ste svetlost! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Tanjug/amir Hamzagić ||

Vaterpolo reprezentacija Srbije ponovo je na krovu Evrope, a tim povodom regovala je i ''srpska majka''!

"Delfini" su u velikom finalu Evropskog prvenstva savladali selekciju Mađarske rezultatom 10:7 i doneli ogromnu radost naciji, uz slavlje koje će se dugo pamti.

Foto: Tanjug/amir hamzagić

Ponos zbog uspeha nacionalnog tima nije krila Svetlana Ceca Ražnatović, koja se oglasila na društvenim mrežama. Pevačica je podelila fotografiju vaterpolista iz bazena nakon pobede i emotivnom porukom čestitala vaterpolistima Srbije.

Foto: Foto: Miloš Nadaždin

- Bravo srpski sinovi! Ovako se voli Srbija! Vi ste ponos i svetlost. Bravoooo! - napisala je Ceca uz sliku na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

#Pobeda

#Svetlana Ceca Ražnatović

#Vaterpolisti

#Zlato

#pevačica

#vaterpolo

POVEZANE VESTI

Domaći

BRAVO, VIDIMO SE U FINALU: Ceca Ražnatović ovako čestitala vaterpolistima Srbije nakon pobede nad Italijom

Ostali sportovi

Prve reči Angeline Topić posle osvajanja evropskog zlata

Politika

'BRAVO' Dačić čestitao vaterpolistima Srbije na osvajanju zlatne medalje na EP

Ostali sportovi

ŠOK: Srbija bez najiskusnijeg vaterpoliste u finalu Evropskog prvenstva

Ostali sportovi

Jaka poruka kapitena Srbije pred finale Evropskog prvenstva: Samo je jedno poručio posle izbegavanja nepravde

Ostali sportovi

'NISMO ZNALI ŠTA DA OČEKUJEMO...' Selektor Srbije najavio veliku borbu za finale Evropskog prvenstva: Pokušaće da ispišu istoriju