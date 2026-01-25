BRAVO SRPSKI SINOVI! Kakva poruka SRPSKE MAJKE vaterpolistima nakon osvajanja evropskog zlata, Ceca ponosno poručila: Vi ste svetlost! (FOTO)

Vaterpolo reprezentacija Srbije ponovo je na krovu Evrope, a tim povodom regovala je i ''srpska majka''!

"Delfini" su u velikom finalu Evropskog prvenstva savladali selekciju Mađarske rezultatom 10:7 i doneli ogromnu radost naciji, uz slavlje koje će se dugo pamti.

Ponos zbog uspeha nacionalnog tima nije krila Svetlana Ceca Ražnatović, koja se oglasila na društvenim mrežama. Pevačica je podelila fotografiju vaterpolista iz bazena nakon pobede i emotivnom porukom čestitala vaterpolistima Srbije.

- Bravo srpski sinovi! Ovako se voli Srbija! Vi ste ponos i svetlost. Bravoooo! - napisala je Ceca uz sliku na Instagramu.

Autor: Pink.rs