SKINULA 40 KILOGRAMA I SAD PROVOCIRA U BIKINIJU SA PROREZIMA! Naša pevačica (39) raspalila maštu: Objavila sliku sa bazena i pokrenula lavinu komentara (FOTO)

Pevačica Indira Aradinović Indi (39) ponovo je u centru pažnje, a ovog puta razlog je njen izgled nakon velike životne promene. Indi je uspela da skine čak 40 kilograma u proteklom periodu, a sada bez ustručavanja provocira u bikiniju sa prorezima.

Naime, pevačica je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa bazena, na kojoj pozira samouvereno i zavodljivo, pokazujući vitku liniju i novo izdanje koje je mnoge ostavilo bez daha. Komentari su se nizali jedan za drugim, a fanovi su joj poručili da izgleda nikad bolje.

Indi je godinama imala problem sa viškom kilograma, a u jednom trenutku odlučila je da se podvrgne operaciji smanjenja želuca. Iako je zahvat bio rizičan, pevačica je ranije otvoreno govorila da je nakon operacije imala ozbiljne komplikacije i da joj je život bio ugrožen.

"Imala sam 19 godina, prijala mi je njegova zrelost"

Pevačica Indira Indi Aradinović otkrila je da je jednom prilikom imala partnera koji je bio stariji od njenog oca.Naime, priča se povela kada je u jednoj emisiji bila sa koleginicom Verom Matović, te je otkrila kakav stav ima o tome.

- Ako imaju dobar džep, onda će mlade devojke hteti starije. Ali spavati sa tatom ili sa dedom, malo je tužno i ružno i ne verujem da bi neka devojka tako nešto poželela. Nemojte da se bavimo takvim ženama. Ne srećem ih, ne idem tamo gde one odlaze - rekla je Vera Matović u emisiji "Magazin In", da bi je nakon toga odmah Indi demantovala koja je potvrdila da je bila sa starijim čovekom, kao i da joj takve veze uopšte ne smetaju:

- Imala sam starije partnere i bila jako srećna i zaljubljena. Stariji je bio od mog oca, par godina. Tata me je dobio sa 25, znači imao je iznad tri decenije. Bila sam malo starija od Ruže Rupić koja sada ima 19 godina. Prijala mi je njegova zrelost - rekla je samouvereno pevačica i izazvala burne reakcije u studiju.

Autor: M.K.