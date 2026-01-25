VIDIM DA DUŠKO IMA ADVOKATA KOJI VOLI DA SE... Jelena Karleuša stigla u Beograd, pa progovorila o drami s Tošićem: Evo šta se desilo s njenim životinjima...

Jelena Karleuša je rešila da hladne zimske dane u Beogradu zameni odmorom u Dubaiju, na koji je otišla sa ćerkama. Međutim, drama je ni na ovoj egzotičnoj desitnaciji nije zaobišla.

Muzička zvezda je pre nekoliko dana prijavila svog bivšeg supruga Duška Tošića, koji je, ušao u stan na Dedinju, u kojem muzička zvezda živi sa naslednicama i tom prilikom zamenio brave na objektu, što je ona prijavila policiji.

JK je nakon dolaska u Beograd progovorila o nemilom događaju.

- Prema poslednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Tresla se gora, rodila se nova brava. Zaista ne znam zašto je to uradio. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali do toga nije došlo. Ovo je veliki stres, kako za mene, tako i za decu. Svedoci ste da ja mira nemam ni dva dana - rekla je Karleuša.

Ona je potom zamolila medije da se, kada je reč o njenom bivšem suprugu, za sve informacije obrate direktno njemu.

- Molim vas da sve što je vezano za mog bivšeg supruga pitate njega. Ako ne njega, vidim da ima advokata koji voli da se slika i daje izjave - poručila je Jelena.

Autor: M.K.