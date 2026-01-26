U jeku popularnosti NESTAO SA SCENE! Bane Bojanić otrkio sa čim se suočavao jer je sin Miloša Bojanića: Završio sam u bolinici jer sam hteo da dokažem da nisam TATIN SIN!

Nije lako biti naslednik tako velike zvezde.

Bane Bojanić, sin Miloša Bojanića, odavno je batalio muzičku karijeru, kako kaže da bi se posvetio porodici, odnosno ćerkama koje su mu najvažnije. On je sada ponosan na njihov uspeh i ponovo bi isto uradio da mu se ukaže prilika.

- Moje ćerke su završile fakultete, obe su na master studijama u Madridu i obe su primljene. Svuda to pričam i ponosim se njima. Ja sam jedan od primera jer sam u jednom trenutku prekinuo karijeru da bih se posvetio deci. Ako se izmakne očeva figura, to može da bude kobno u većini slučajeva. Video sam to u svom okruženju. Imao sam izbor - karijera ili porodica. Jasno je šta sam izabrao - rekao je Bane i dodao da se povukao u jeku najveće popularnosti:

- Da. Sale Popović me je tada zvao i govorio: "Ludače, gde si otišao, imaš hit!" Rekao sam mu: "Sale, sad ću, da ojačaju ćerke, pa se vraćam." I tako je prošlo dvadeset godina. Opet bih sve isto uradio. Porodica mi je važnija od karijere. Nije sve u parama.

Bane je istakao da su ga u školi zadirkivali da je "tatin sin", a on da bi ispravio nepravdu, uradio je nešto zbog čega je čak završio u bolnici.

- Ne mogu da vozim pet automobila niti mogu da pojedem pet ručkova dnevno. Ne pijem, ne pušim, ne drogiram se. Nikad u životu nisam zapalio cigaretu. Probao sam u drugoj godini srednje škole, jer su svi pušili. Zvali su me "tatin sin", pa sam hteo da dokažem da nisam. Kupio sam "drinu" bez filtera, završio sam u bolnici jer sam preterao. Tu je bilo kraj - ispričao je Bojanić.

Autor: R.L.