JAHAO BEBU SLONA, a onda ušao u kavez sa TIGROM! Viktor Živojinović izazvao lavinu komentara zbog onoga što radi sa OPASNIM PREDATOROM! (FOTO)

Brenin i Bobin naslednik zna sebi da udovolji.

Viktor Živojinović otputovao je na egzotični Tajland, gde osim u suncu i prelepim plažama, uživa i u druženju sa životinjama koje su tamo "domaće".

On je na svom Instagram profilu podelio nekoliko fotografija sa mladunčentom slona, kog je čak probao i da jaše, ali to nije sve.

Viktor je ušao i u kavez sa malim trigrom, kog je mazio i posmatrao dok se mali tigrić igrao svojom igračkom.

Podsetimo, Brenin i Bobin sin je dugo mučio muku sa kilogramima, a u jednom trenutku imao je čak 163 kilograma. Ipak, sada je taj problem rešio, pa izgleda kao pravi maneken.

Autor: R.L.