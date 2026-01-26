Kasper postaje Minin MENADŽER! Vodi je 'preko bare' da u Americi napravi SVETSKU KARIJERU!

Sve im krenulo nabolje otkako su zajedno.

Javnost ovih dana najviše polemiše o vezi naše pevačice Mine Kostić sa Manetom Ćuruvijom Kasperom. Oni su se i verili nedavno, i to u uživo u emisiji "Amidži šou", a sada imaju planove za dalje napredovanje.

Kako tvrde njihovi bliski prijatelji, upravo će Kasper biti ključna figura kada je reč o Mininom profesionalnom iskoraku na inostrano tržište, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama. Plan je da Mina u narednom periodu ima znatno više nastupa u Americi, gde postoji velika dijaspora s Balkana i ozbiljna potražnja za izvođačima njenog kalibra.

- Mane je opčinjen Mininim glasom, energijom i načinom na koji peva i igra. Naši ljudi u Americi drže brojne klubove i restorane u kojima se okuplja publika s Balkana, a Kasper je to prepoznao kao odličnu priliku za nove poslovne angažmane. Njegova želja je da joj pomogne da karijeru dodatno poboljša i učvrsti - otkriva izvor blizak paru.

Poznati par saglasan je oko toga da će oprobati sreću "preko bare".

- Mane će sigurno biti uz mene, šta god ja radila. Naravno da će mi pomoći u svakom smislu. Neće mi biti klasični menadžer, ali sve što može oko nastupa, organizacije i kontakata, on će mi pomoći. Kao što on pomaže meni, tako ću i ja njemu kada su u pitanju njegovi poslovi - započela je Mina.

- Naravno da ću joj pomoći. Nisam njen menadžer, već njen životni saputnik. Ne želim da ljudi pogrešno shvate da ja na njoj želim da zarađujem. Sve kontakte koje imam vrlo rado ću iskoristiti na pravi način i isključivo u njenom interesu - rekao je Ćuruvija.

Autor: R.L.