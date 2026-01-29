AKTUELNO

Domaći

VOLI I KADA BOLI! Nakon drame sa Tinom Ivanović, Aleksandra Radović objavila BRUTALNU PORUKU!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sada je jasno kako razmišlja.

Drame među koleginicama na estradi nisu nimalo čudne i veoma su česte, a sada je aktuelna svađa i prepucavanje koleginica, pevačica, Aleksandre Radović i Tine Ivanović.

Sve je počelo kada je Aleksandra, gostujući u jednoj emisiji, zaboravila kako se Tina preziva, te je istakla da je to "koleginica koja peva folk, ima crnu kosu", ali ne može da se seti prezimena.

Foto: TV Pink Printscreen

Tina je na to reagovala burno, te je istakla da se Aleksandra "folira", te da joj je pevala prateće vokale svojevremeno.

Dalje se ni jedna ni druga nisu oglašavale, a sada je Radovićka na svom Instagramu podelila jedan citat, koji mnogi smatraju za "zaključak" cele ove drame.

Foto: Printscreen YouTube/ WTF Radio

- Sveti Pajsije je govorio: "Najveća rana čoveku je ako nije voljen. A najbolja terapija je da on voli, ne očekujući ništa zauzvrat. Voli i kada boli! Tada se dešava čudo! - pisalo je u objavi koja je osvanula na profilu Aleksandre Radović.

Autor: R.L.

#Aleksandra Radović

#Tina Ivanović

