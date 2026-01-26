Život pun tuge i gubitaka! Sestra Silvane Armenulić SAHRANILA SVE ŽENSKE ČLANOVE PORODICE, tragedije su se samo nizale!

Nesreća nikad ne ide sama.

Život Dine Bajraktarević, sestre Silvane Armenulić, obeležen je snažnim emocijama, velikim porodičnim gubicima i muzikom koja je bila i uteha i sudbina. Odrasla je u vremenu kada se radost i bol nisu razdvajali, a porodična bliskost bila je jedini oslonac u trenucima teških iskušenja.

Njena priča nije samo biografija jedne pevačice, već svedočanstvo o ženi koja je preživela nezamislive tragedije i pronašla snagu da nastavi dalje.

Hajrudina Dina Bajraktarević rođena je u Doboju, u tadašnjoj SR Bosni i Hercegovini, kao jedno od trinaestoro dece u uglednoj bošnjačkoj porodici. Otac Mehmed bio je poznati lokalni slastičar, dok je majka Hajrija držala porodicu na okupu i bila oslonac svim članovima domaćinstva.

Porodični život zauvek je promenjen nakon rane tragedije – brat Hajrudin izgubio je život nakon napada psa. Taj događaj duboko je potresao oca Mehmeda, koji se povukao u sebe i utehu potražio u alkoholu. Zatvaranje poslastičarnice donelo je porodici siromaštvo i godine teške borbe.

Dina je odrastala uz sestre koje su imale izražen talenat i ljubav prema muzici. Najpoznatija među njima bila je Silvana Armenulić, rođena kao Zilha, koja je još veoma mlada počela da peva po sarajevskim kafanama. Iako se otac protivio njenom izboru, Silvana je istrajala i izgradila blistavu muzičku karijeru.

Njen uspeh otvorio je vrata i ostalim sestrama. Mirsada je 1970. godine objavila svoj prvi album, zahvaljujući Silvaninoj podršci, dok je Dina dugo oklevala da li da i sama zakorači na muzičku scenu.

Porodicu Bajraktarević zadesila je jedna od najvećih tragedija 10. oktobra 1976. godine, kada su Silvana i Mirsada poginule u saobraćajnoj nesreći kod sela Kolari. Bol je bila još veća jer je Mirsada u tom trenutku bila u šestom mesecu trudnoće.

Dina je tada živela sa Mirjanom i bila izuzetno vezana za obe sestre. Vest o njihovoj pogibiji doživela je kao nenadoknadiv gubitak koji je zauvek obeležio njen život.

Nikada nije imala snage da pročita obdukcioni izveštaj svojih sestara – tu obavezu su preuzela njena braća, štiteći je od dodatne boli.

Dina se udala za pevača Žiku Nikolića, sa kojim je dobila dva sina. Oba su ponela imena u čast pokojne sestre Silvane. Iako su obojica pokazala interesovanje za muziku, samo je jedan od njih ostao aktivan na sceni.

Smrt najstarije sestre Ševke 2013. godine ostavila je Dinu kao poslednju živu žensku članicu porodice Bajraktarević. Teret gubitaka prati je čitavog života, a uspomene na Silvanu i Mirjanu ostale su njen najdublji emotivni oslonac.

Autor: R.L.