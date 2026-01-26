Zlatni vaterpolisti slavili do jutra: Vico se oglasio na mrežama, skinuo majicu i pozirao sa saigračem

Reprezentacija Srbije osvojila je sinoć zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u vaterpolu koje se igralo u Beogradu, a nakon uručenja pehara su sportisti otišli da proslave pobedu.
Nemanja Vico se oglasio sinoć nakon što su u Beogradskoj areni osvojili zlato. On je sa kolegama slavio do jutra, a iako nije otkrivao lokaciju, pokazao je da se odlično provode.
Vico je na storiju na Instagramu objavio sliku posle finala. Vico je pozirao bez majice i imao osmeh od uha do uha.
Uz ovu objavu stavio je emotikon zlatne medalje, pehara i zastave Srbije.
Njegova supruga nasmejala sve koji su gledali prvenstvo Jelena Vico supruga Nemanje Vica nasmejala je doslovno sve koji su gledali finale vaterpola.
Ona se u septembru porodila i dobila drugo dete sa Nemanjom, sina Orjena. Ona je na pitanje "Šta je tvoj san", imala zanimljiv odgovor.
"Da Orjen Vico prespava noć".
Ova poruka je tokom poluvremena osvanula u Areni i nasmejala prisutne.
