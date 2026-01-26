AKTUELNO

Zlatni vaterpolisti slavili do jutra: Vico se oglasio na mrežama, skinuo majicu i pozirao sa saigračem

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com/viconemanja ||

Reprezentacija Srbije osvojila je sinoć zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u vaterpolu koje se igralo u Beogradu, a nakon uručenja pehara su sportisti otišli da proslave pobedu.

Nemanja Vico se oglasio sinoć nakon što su u Beogradskoj areni osvojili zlato. On je sa kolegama slavio do jutra, a iako nije otkrivao lokaciju, pokazao je da se odlično provode.

Vico je na storiju na Instagramu objavio sliku posle finala. Vico je pozirao bez majice i imao osmeh od uha do uha.

Uz ovu objavu stavio je emotikon zlatne medalje, pehara i zastave Srbije.

Foto: Instagram.com

Njegova supruga nasmejala sve koji su gledali prvenstvo Jelena Vico supruga Nemanje Vica nasmejala je doslovno sve koji su gledali finale vaterpola.

Foto: Instagram.com

Ona se u septembru porodila i dobila drugo dete sa Nemanjom, sina Orjena. Ona je na pitanje "Šta je tvoj san", imala zanimljiv odgovor.

"Da Orjen Vico prespava noć".

Ova poruka je tokom poluvremena osvanula u Areni i nasmejala prisutne.

Autor: N.B.

#Nemanja Vico

#Vaterpolisti

#Zlato

#slavlje

