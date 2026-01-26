BOL NE PROLAZI NI DEVET GODINA KASNIJE! Gastoz objavio dirljivu fotografiju sa pokojnom majkom, ona mu je bila SVE NA SVETU!

Nikada je neće prežaliti.

Rijaliti zvezda Nenad Marinković Gastoz u decembru 2016. godine doživeo je najveći gubitak u životu, kada je preminula njegova voljena majka Gordana od posledica infarkta.

On nikad nije krio koliko mu je majka bitna u životu, a njena smrt totalno ga je dotukla i nikada je nije prežalio.

Od tog tragičnog događaja prošlo je punih devet godina, a Gastoz je sada objavio fotografiju sa majkom i rasplakao svoje mnogobrojne pratioce na Instagramu.

Podsetimo, Nenadova majka sahranjena je u njihovom rodnom Svilajncu, a na večni počinak tada ju je ispratilo mnogo ljudi. Gordana je inače preminula u Parizu, gde je godinama živela, od posledica infarkta.

Autor: R.L.