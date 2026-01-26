AKTUELNO

BOL NE PROLAZI NI DEVET GODINA KASNIJE! Gastoz objavio dirljivu fotografiju sa pokojnom majkom, ona mu je bila SVE NA SVETU!

Nikada je neće prežaliti.

Rijaliti zvezda Nenad Marinković Gastoz u decembru 2016. godine doživeo je najveći gubitak u životu, kada je preminula njegova voljena majka Gordana od posledica infarkta.

On nikad nije krio koliko mu je majka bitna u životu, a njena smrt totalno ga je dotukla i nikada je nije prežalio.

Od tog tragičnog događaja prošlo je punih devet godina, a Gastoz je sada objavio fotografiju sa majkom i rasplakao svoje mnogobrojne pratioce na Instagramu.

Podsetimo, Nenadova majka sahranjena je u njihovom rodnom Svilajncu, a na večni počinak tada ju je ispratilo mnogo ljudi. Gordana je inače preminula u Parizu, gde je godinama živela, od posledica infarkta.

