Žene zlatnih vaterpolista su prave lepotice: Bodrile ih sa tribina, a on je pravo iz bazena poleteo njoj u zagrljaj (FOTO)

Srpski vaterpolisti ponovo su prošle noći poneli titulu evropskih šampiona, a u borbi za zlatne medalje bodrile su ih lepše polovine. Devojke koje se međusobno druže su očigledno imale dogovor da u istim majicama gledaju finale, a zatim i slave pobedu.

Tu su bile i inače nerazdvojne drugarice - Tijana Ranđelović, supruga Save Ranđelovića, i Maša Radojičić, devojka kapitena Nikole Jakšića.

Njih dve ponosno su pozirale u Areni, a na sebi su imale majice sa likom reprezantativaca i srpskom zastavom na kojima je pisalo "Beograd 2026".

Jedan od naših najboljih vaterpolista, Nemanja Vico, zablistao je na Evropskom finalu u vaterpolu, a osim sjajnim rezultata u ovom sportu, ima ispunjen i privatan život. Nemanja je od nedavno u braku sa influenserkom Jelenom sa kojom ima dvoje dece.

Posle maestralne pobede nad Mađarima, Vico je odmah potražio svoju lepšu polovinu s kojom je podelio radost.

Lepa Jelena ranije je bila u vezi sa našim reperom Slobodanom Veljkovićem Cobijem, nakon kojeg je sreću pronašla sa srpskim vaterpolistom. Iako su mnogi verovali da će Jelena i Cobi vezu krunisati brakom, to se ipak nije dogodilo.

Jelena i Nemanja nedavno su dobili sina Orjena, a godinu dana pre toga ćerku Milu.

Autor: N.B.