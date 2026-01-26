Ovo je malo ko znao: Evo koji fakultet je završio Čeda Jovanović

U poslednje vreme Čeda Jovanović privlači veliku pažnju svojim objavama na društvenim mrežama sa prijateljem Aleksandrom Kosom, a malo ko zna koji fakultet je završio političar.

Čeda Jovanović je, naime, diplomirao dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu 1998. godine, a još tokom studija je radio kao novinar.

Političar u poslednje vreme privlači veliku pažnju javnosti zbog svog privatnog života. On se pre godinu dana razveo od supruge Jelena nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.

Jelena se, naime, kako su saznali mediji, preselila u Ameriku i trenutno uživa u novoj ljubavi.

Čeda je to misteriozno i napisao nedavno u svojoj objavi koju je podelio na Instagramu rečima: "Jela u novom svetu živi prve dane novog života".

Političar trenutno živi na Novom Beogradu u stanu sa Čedom Jovanovićem i Aleksandrom Kosom. Nedavno su im u stanu bili i izvršitelji, a nakon toga se političar i oglasio.

- Oko mene je uvek neka frka, ovo je baš mučna situacija, ali moram da je iznesem. Ja ovde živim 18 godina tako što sam potpisao kupoprodajni ugovor. Uselio se, adaptirao stan za Jelenu, decu, mene... Prošle su godine, a onda se u jednom trenutku taj stan pojavio u stečajnoj masi nekog preduzeća koje nema nikakve veze sa preduzećem od kojeg sam kupio stan. Ispostavilo se da taj pokrenuti stečaj po zakonu obavezuje stečajnog upravnika da svu imovinu objedini i da počne da se stara od njoj, da je proda kada se steknu uslovi, a time je obuhvaćen i moj stan - započeo je priču Čeda, pa nastavio:

- Kada smo za to saznali, angažovali smo advokate koji su utvrdili da su napravljeni brojni prekršaji i propusti koji nemaju veze sa stečajnim upravnikom i javnom izvršiteljkom koja je danas došla. Ona po zakonu mora da izađe i mi smo porazgovarali, tu moraju i svedoci da budu i policija mora biti prisutna.



Autor: N.B.